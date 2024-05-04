Мария Яремчук беременна? В сети появилось видео пропавшей певицы, а инсайдеры предположили, кто может быть отцом

Украинская певица Мария Яремчкук, которая примерно 5 лет назад окончила карьеру, может ждать первенца. Видео с беременной женщиной, очень похожей на певицу, появилось в сети.

Его нашел и показал в эфире шоу на "Люкс ФМ" ведущий Женя Фешак, а инсайдеры предположили, от кого может родить артистка.

На ролике, который разместили на закрытой странице, виден округлый живот и лицо будущей матери, очень похожей на Марию Яремчук. Ни у кого у студии не возникло сомнений, что видео снимала именно она.

Исполнительницу давно не видели на людях. Последнее фото на її странице датировано июлем 2023 года. Об изменениях в личной жизни звезда не сообщала.

Вероятным отцом ребенка может быть эстрадный певец Александр Пономарев. Как утверждают инсайдеры, их роман, который начался 8 лет назад, до сих пор продолжается. Впервые артист официально подтвердил это в 2016 году, а в 2018-м певица бросила карьеру.

Напомним, хотя Мария Яремчук больше не ведет активную музыкальную деятельность, в прошлом году во время Евровидения зрители смогли еще раз насладиться ее голосом. Мощный перформанс окончился легендарной композицией "Щедрик" Николая Леонтовича в исполнении Яремчук и юной вокалистки Златы Дзюньки.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский восхитил нежным видео из прошлого с беременной любимой, его концертным директором Юлией Бакуменко.

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