Куда исчезла супермодель Алла Костромичева и как она выглядит сейчас. Фото

Всемирно известная модель Алла Костромичева, одна из самых харизматичных судей шоу "Топ-модель по-украински", почти исчезла с радаров украинского шоубиза. За последний год она опубликовала на своей официальной странице в Instagram всего 5 фотографий, одна из которых была связана с рождением дочери – Авроры.

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Вероятно, семья и карьера занимают немало личного времени, из-за которого модель не имеет возможности участвовать в украинских телепроектах. В частности, у закрепленных InstaStories у нее на странице можно найти рекламу собственного наставничества. Алла Костромичева заинтересовалась коучингом и готова делиться своими знаниями с другими.

В информации о местонахождении ее аккаунта в Instagram указана Италия. Это подтвердила также модель, опубликовав романтические фотографии отдыха. Женщина позирует на качелях в пижаме нежного розового цвета. Кадры с фотосессии получились беззаботными и невесомыми.

"Вайб Умбрии. Лаванда, закат и огород. Я оставила там частицу своего сердца", – подписала фотографии модель.

Регион Умбрия, о котором упоминает звезда, расположен в Италии. Как известно, она не переехала в эту европейскую страну вместе с семьей. В феврале 2024 года Костромичева объясняла, что живет в Пуэрто-Рико, США. Перебралась она туда во время эпидемии коронавируса и с тех пор не меняла свой дом.

"В 2020 году во время ковида мы с мужем переехали в Пуэрто-Рико, где родилась Аврора. Я все еще кормлю ее грудью. Я очень скучаю, но объективно пока это (приехать в Украину., – Ред.) невозможно", – писала она тогда.

Стоит отметить, что с 2009 года Алла Костромичева проживала в Нью-Йорке и иногда возвращалась на Родину, чтобы принять участие в телевизионных проектах. Сейчас она живет с мужем, бизнесменом Джейсоном Капоне, и их двумя детьми: 8-летним сыном Сальваторе и годовалой дочерью Авророй.

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