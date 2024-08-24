От Елены Зеленской до Квитки Цисык: украинцы, заставившие весь мир говорить об Украине

С начала полномасштабного вторжения России об Украине гораздо чаще заговорили в мире. Конечно, главной темой для восхищения стала несокрушимость и профессиональных украинских воинов, однако вместе с этим украинцев стали признавать и в других сферах.

Видео дня

Они заставили говорить о себе и своей родине далеко за границей. OBOZ.UA по случаю Дня Независимости решил вспомнить самых ярких фигур с украинскими корнями, которые гордятся своей национальностью и помогают родине.

Кино

В этом году Американская киноакадемия вручила почетный "Оскар" за документальную ленту, рассказывающую о трагедии Мариуполя. Фильм "20 дней в Мариуполе", снятый украинским видеографом и военным журналистом Мстиславом Черновым, и его мощная речь поразили миллионов людей.

Нельзя не упомянуть и актеров с украинскими корнями, которые покорили Голливуд, но не забыли свою родную землю. Среди них: Милла Йовович, Кэтрин Винник, Ольга Куриленко, Мила Кунис и другие.

Моделинг

Украинские красавицы покорили немало мировых подиумов. Снежана Онопка, Наталья Гоций, Алла Костромичева, Элла Кандыба и Алина Байкова заставили всемирно известные и уважаемые бренды демонстрировать свои коллекции именно на них, а журналы наперегонки приглашали украинок на фотосессии.

Музыка

Вспоминая украинскую музыку и ее признание в мире, невозможно упустить из внимания самый масштабный песенный конкурс Евровидение. После каждой победы – Руслана с хитом Wild Dances в 2004 году , Джамала с песней 1944 в 2016-м и Kalush Orchestra из Stefania в 2022 году – мир еще долго обсуждал талантливых певцов из Украины.

Однако не только Евровидение прославляло отечественную музыку. Американская певица с украинской душой Квитка Цисык собрала за свое творчество самые престижные в мире награды.

Первая леди

Есть немало достойных, трудолюбивых и талантливых украинских женщин, но традиционно "лицом" страны считают президентских супругов. Первая леди Украины Елена Зеленская, безусловно, сделала очень многое для популяризации государства в мире. Например, она основала Саммит первых леди и джентльменов.

Елена Зеленская также была первой в истории женой иностранного президента, выступившей в Конгрессе США и просящей оружие.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм трогательно поддержала детей-беженцев из Украины и показала, какой танец с ними выучила.

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