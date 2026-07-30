Куда исчез и чем занимается сейчас скандальный ведущий Стогний, который предлагал переименовать Украину в Русь и ввести 5 государственных языков

После 24 февраля 2022 года телеведущий Константин Стогний, который стал известен украинской аудитории благодаря ряду документальных фильмов и проекту "Надзвичайні новини", исчез с телеэкранов и не давал никаких интервью. Он объяснил, что решил приостановить профессиональную деятельность, поскольку не понимал, как правильно продолжать заниматься журналистикой в условиях войны, да и имел достаточно других важных дел.

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По словам ведущего, он занимается обороной нашей страны, однако вдаваться в какие-либо подробности категорически отказался. О своей жизни после начала полномасштабной войны Стогний, который ранее попадал в скандалы из-за довольно неоднозначных высказываний, рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Вся страна была в таком шоке, что рассказывать то, что я знаю, и там, где я специалист, в то время было неактуально, мне кажется. Я ушел из журналистики. Интервью я также не давал, потому что не знаю, о чем говорить. Я не знаю, как правильно делать то, что делали журналисты. С одной стороны, нужно рассказывать о том, что происходит на фронте, с другой – нужна четкая координация действий между военными и журналистами. Любое разглашение информации может навредить и стоить жизни многим военным. Поэтому, чтобы не навредить, я не занимался журналистикой, хотя и находился в подразделениях на передовой", – сказал ведущий.

Константин Стогний не раскрыл подробностей о том, в каком именно качестве ездил на фронт, кроме того, как ни подтвердил, так и ни опроверг предположение о том, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он лишь четко подчеркнул: ни разу не покидал территорию Родины после 24 февраля 2022 года, хотя и имел такую возможность, ведь на момент начала большой войны три его дочери были несовершеннолетними.

Кстати, в Украине остается и семья телеведущего. По словам Константина Стогния, он вывозил жену с детьми в Испанию, но они вернулись домой уже через несколько месяцев. Даже одна из его дочерей, которая поступила в университет в Гааге (Нидерланды), не захотела оставаться за пределами Родины.

Но все же полностью отказаться от любимого дела ведущий не смог. На телеканале ICTV снова начнет выходить авторский проект Стогния "Надзвичайні новини", однако в обновленном формате.

"Надзвичайні новини" не вернутся в том формате, в каком были раньше. Хотя зрители и просят об этом, но это будет, наверное, после войны. Мы выходим в эфир как утренняя программа. Это будет выходить в качестве рубрики в программе "Ранок у великому місті". Утренний эфир не должен быть перегруженным. Это будет адаптированная, усовершенствованная и сокращенная версия "Надзвичайних новин". Если на это будет спрос, проект расширится, если будет время, потому что у меня есть обязательства в оборонной сфере", – отметил ведущий.

Константин Стогний также рассказал о том, что сейчас приносит ему доход. По словам ведущего, он официально работает в оборонном секторе и является членом команды телеканала ICTV, откуда ему и выплачивают зарплату.

Напомним, что в свое время Константин Стогний подвергался критике из-за несколько неоднозначных заявлений. Так, например, ведущий предлагал переименовать Украину в Русь, опираясь на исторический контекст.

"Самоназвание Русь и русичи позволит нашему государству и нашим гражданам вернуть себе право первородства в отношениях с соседями – в историческом, культурном и идеологическом смысле. Когда мы осознаем, что мы – русичи, наша национальная идентичность находится в безопасности, потому что никто не справится с древнейшей и базовой мифологемой всех восточных славян", – говорил ведущий.

Стогний также поддерживал идею придания русскому языку официального статуса в Украине, мол, таким образом нам удастся привлечь в нашу страну больше интеллектуалов из РФ. Что интересно, за многоязычие ведущий выступает и сейчас, однако в несколько ином контексте.

"Я за пять государственных языков. Знаете, классик говорил: "Сколько знаешь языков, настолько ты и человек". Должна быть мировая конкуренция. Китайцы знают много языков, или в Турции на Гранд-базаре человек стоит и говорит по-итальянски, тут же по-испански, по-турецки и на любом языке мира. Он конкурирует с тем, кто стоит рядом и ничего не знает", – высказался ведущий.

Константин Стогний подчеркнул, что английский язык изучают во всем мире, поскольку он позволяет получить доступ ко многим инновациям и современным трендам. Учитывая это, по мнению ведущего, Украина должна стать такой же сильной, чтобы все хотели говорить о нас и в чем-то нас копировать.

"Другое дело, когда общаются на русском, а не говорят на украинском – это мне очень странно. Человек взрослый, что, не может выучить? Нужно, чтобы было полезно пользоваться языком, делать вещи мирового уровня", – добавил Стогний.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Константин Стогний поразил, какое пророчество о войне услышал от "Хранительницы времени" племени Майя перед полномасштабным вторжением.

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