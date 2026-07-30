УкраїнськаУКР
русскийРУС

Куда исчез и чем занимается сейчас скандальный ведущий Стогний, который предлагал переименовать Украину в Русь и ввести 5 государственных языков

Анастасия Какун
Шоу Oboz
4 минуты
282
Константин Стогний исчез с экранов после начала большой войны
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

После 24 февраля 2022 года телеведущий Константин Стогний, который стал известен украинской аудитории благодаря ряду документальных фильмов и проекту "Надзвичайні новини", исчез с телеэкранов и не давал никаких интервью. Он объяснил, что решил приостановить профессиональную деятельность, поскольку не понимал, как правильно продолжать заниматься журналистикой в условиях войны, да и имел достаточно других важных дел.

По словам ведущего, он занимается обороной нашей страны, однако вдаваться в какие-либо подробности категорически отказался. О своей жизни после начала полномасштабной войны Стогний, который ранее попадал в скандалы из-за довольно неоднозначных высказываний, рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Вся страна была в таком шоке, что рассказывать то, что я знаю, и там, где я специалист, в то время было неактуально, мне кажется. Я ушел из журналистики. Интервью я также не давал, потому что не знаю, о чем говорить. Я не знаю, как правильно делать то, что делали журналисты. С одной стороны, нужно рассказывать о том, что происходит на фронте, с другой – нужна четкая координация действий между военными и журналистами. Любое разглашение информации может навредить и стоить жизни многим военным. Поэтому, чтобы не навредить, я не занимался журналистикой, хотя и находился в подразделениях на передовой", – сказал ведущий.

Константин Стогний рассказал, как живет сейчас

Константин Стогний не раскрыл подробностей о том, в каком именно качестве ездил на фронт, кроме того, как ни подтвердил, так и ни опроверг предположение о том, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он лишь четко подчеркнул: ни разу не покидал территорию Родины после 24 февраля 2022 года, хотя и имел такую возможность, ведь на момент начала большой войны три его дочери были несовершеннолетними.

Кстати, в Украине остается и семья телеведущего. По словам Константина Стогния, он вывозил жену с детьми в Испанию, но они вернулись домой уже через несколько месяцев. Даже одна из его дочерей, которая поступила в университет в Гааге (Нидерланды), не захотела оставаться за пределами Родины.

Дочь ведущего вернулась в Украину, хотя и начала учиться в университете в Гааге

Но все же полностью отказаться от любимого дела ведущий не смог. На телеканале ICTV снова начнет выходить авторский проект Стогния "Надзвичайні новини", однако в обновленном формате.

"Надзвичайні новини" не вернутся в том формате, в каком были раньше. Хотя зрители и просят об этом, но это будет, наверное, после войны. Мы выходим в эфир как утренняя программа. Это будет выходить в качестве рубрики в программе "Ранок у великому місті". Утренний эфир не должен быть перегруженным. Это будет адаптированная, усовершенствованная и сокращенная версия "Надзвичайних новин". Если на это будет спрос, проект расширится, если будет время, потому что у меня есть обязательства в оборонной сфере", – отметил ведущий.

Константин Стогний также рассказал о том, что сейчас приносит ему доход. По словам ведущего, он официально работает в оборонном секторе и является членом команды телеканала ICTV, откуда ему и выплачивают зарплату.

Стогний возвращается на телевидение

Напомним, что в свое время Константин Стогний подвергался критике из-за несколько неоднозначных заявлений. Так, например, ведущий предлагал переименовать Украину в Русь, опираясь на исторический контекст.

"Самоназвание Русь и русичи позволит нашему государству и нашим гражданам вернуть себе право первородства в отношениях с соседями – в историческом, культурном и идеологическом смысле. Когда мы осознаем, что мы – русичи, наша национальная идентичность находится в безопасности, потому что никто не справится с древнейшей и базовой мифологемой всех восточных славян", – говорил ведущий.

Стогний также поддерживал идею придания русскому языку официального статуса в Украине, мол, таким образом нам удастся привлечь в нашу страну больше интеллектуалов из РФ. Что интересно, за многоязычие ведущий выступает и сейчас, однако в несколько ином контексте.

"Я за пять государственных языков. Знаете, классик говорил: "Сколько знаешь языков, настолько ты и человек". Должна быть мировая конкуренция. Китайцы знают много языков, или в Турции на Гранд-базаре человек стоит и говорит по-итальянски, тут же по-испански, по-турецки и на любом языке мира. Он конкурирует с тем, кто стоит рядом и ничего не знает", – высказался ведущий.

Ведущий выступает за введение 5 государственных языков

Константин Стогний подчеркнул, что английский язык изучают во всем мире, поскольку он позволяет получить доступ ко многим инновациям и современным трендам. Учитывая это, по мнению ведущего, Украина должна стать такой же сильной, чтобы все хотели говорить о нас и в чем-то нас копировать.

"Другое дело, когда общаются на русском, а не говорят на украинском – это мне очень странно. Человек взрослый, что, не может выучить? Нужно, чтобы было полезно пользоваться языком, делать вещи мирового уровня", – добавил Стогний.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Константин Стогний поразил, какое пророчество о войне услышал от "Хранительницы времени" племени Майя перед полномасштабным вторжением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесаинтервьюфотографиивидеоКонстантин Стогний
Редакционная политика