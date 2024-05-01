'61-летняя женщина имеет лучшую фигуру, чем большинство 20-летних'. Деми Мур в крошечном леопардовом бикини поразила сеть

Голливудская актриса Деми Мур поразила сеть новым видео в крошечном бикини. Фанаты в который раз были поражены фигурой 61-летней звезды, о чем написали в комментариях.

Роликом из семейного отпуска актриса поделилась на своей Instagram-странице. В нем можно увидеть Мур в окружении своих дочерей и друзей.

Деми Мур повторила популярный тренд, где компания перемещается из дома в место отдыха. Благодаря монтажу, каждый перепрыгнул через камеру и приземлился на пляже. Актриса сначала надела белые штаны карго и белую безрукавку. Когда она переместилась на пляж, Мур была одета в леопардовое бикини и квадратные коричневые очки.

Комментаторы были поражены внешним видом 61-летней знаменитости:

"Можем ли мы поговорить о том, что эта крутая мама в свои 61 имеет лучшую фигуру, чем большинство 20-летних?"

"Я хочу быть похожей на Деми, когда вырасту".

"Я хочу иметь плоский живот Деми, когда мне будет 61".

"Люблю этот бодипозитив здесь. Все красивы и не боятся показывать свое тело".

"Мисс Мур, вы вдохновляете".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Деми Мур пришла на вечеринку Dolce & Gabbana в прозрачном платье с блестками: фигура 61-летней актрисы поразила всех.

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