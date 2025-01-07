Признание Деми Мур на 'Золотом глобусе 2025' назвали лучшей речью: какие важные слова она адресовала всем женщинам

Во время торжественной церемоний награждения "Золотого глобуса 2025" американская знаменитость Деми Мур получила первую в своей карьере статуэтку от кинопремии и стала обладательницей почетного титула "лучшая актриса в мюзикле или комедии" за талантливую игру в боди-хорроре "Субстанция". Однако, несмотря на триумф на престижном событии, больше всего 62-летняя звезда запомнилась аудитории своей щемящей речью, которую фанаты селебрити назвали лучшей на мероприятии.

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Прямо со сцены она призналась: в определенный период жизни была убеждена, что уже исчерпала себя как актриса и не заслуживает признания. Однако, в конце концов, селебрити смогла вернуть свою уверенность, поэтому обратилась ко всем женщинам, отметив: несмотря на постоянное давление, что будто заставляет оставаться молодыми и красивыми, стоит научиться ценить себя, пишет The Independent.

"Тридцать лет назад продюсер сказал мне, что я попкорн-актриса, и с тех пор это означало для меня, что (награды. – Ред.) это не то, что мне позволено иметь. Я могу делать успешные фильмы, зарабатывать много денег, но не могу получать признание. Я согласилась и поверила в это. Эти слова постепенно "разъедали" меня, поэтому несколько лет назад я решила, что, возможно, это все. Я сделала то, что должна была сделать", – сказала знаменитость.

Деми Мур призналась, что в момент, когда она проходила самый сложный период жизни, ее "спасательным кругом" стал фильм "Субстанция". История звезды аэробики Элизабет Спаркл, которая начала терять популярность и спрос из-за своего возраста, поэтому решилась ввести в свой организм инновационный препарат для регенерации клеток, способный создать молодую копию человека, сильно отозвался актрисе.

"Когда я была на самой низкой точке жизни, мне на стол упал этот волшебный, смелый, нестандартный, абсолютно безумный сценарий под названием "Субстанция". Вселенная сказала мне: "Ты еще не закончила", – призналась звезда.

К концу своей сильной речи Деми Мур отметила: каждая женщина должна осознать, что быть "достаточно" для общества почти невозможно. Однако необходимо понять: собственную ценность удастся найти только тогда, когда "навсегда отложишь мерило".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур сделали предложение.

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