'Я мучила себя': 62-летняя Деми Мур раскрыла секреты молодости и рассказала, как издевалась над своим телом в прошлом

Американская актриса Деми Мур, которая в 62 года продолжает вызывать восхищение у поклонников своим невероятным внешним видом, поделилась, как ей удается сохранять свою молодость. Как отметила звезда фильма "Субстанция", основные секреты состоят в здоровом образе жизни и умении прислушиваться к потребностям тела.

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Однако осознать всю важность заботливого отношения к себе знаменитость смогла только в более зрелом возрасте. В интервью для журнала People селебрити призналась, что в прошлом постоянно издевалась над своим телом, потому что хотела достичь определенного идеала.

"Я мучила себя. Делала такие сумасшедшие вещи, как езда на велосипеде из Малибу в Парамаунт, а это около 26 миль (почти 42 километра). А все потому, что я придавала слишком большое значение тому, как я выгляжу", – поделилась актриса.

По словам Деми Мур, теперь она уделяет внимание здоровью и качеству жизни. Звезда начала прислушиваться к потребностям своего тела, и когда чувствует, что хочет есть или пить, не ограничивает себя. Кстати, знаменитость предпочитает продукты питания, которые насыщены питательными веществами. Она не ест мяса, но часто употребляет в пищу яйца.

Деми Мур также отметила, что в последнее время ей очень нравится медитировать. В частности, звезда осознала всю важность здорового сна, поскольку он оказывает непосредственное влияние на внутреннее состояние, а, соответственно, и внешность. К тому же знаменитость совершенно спокойно относится к своему старению.

"Я все больше ценю то, через что прошло мое тело, и что привело меня к настоящему. Это не значит, что не бывает таких моментов, когда я смотрю в зеркало и говорю: "Боже, я имею такой старый вид" или "О, мое лицо обвисает". Я говорю себе это. Но я могу принять то, что сейчас я вот такая. Я знаю, что это не определяет мою ценность или то, кем я являюсь", – сказала звезда.

Как отметила Деми Мур, ей нравится нарушать один стереотип, что касается старения женщин. Селебрити вспомнила: неоднократно слышала мысль, что, достигая определенного возраста, необходимо срезать длинные волосы. Однако звезда совершенно не видит смысла делать короткую прическу, если это не касается комфорта. Единственное, что актриса делает со своими волосами – закрашивает седину.

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