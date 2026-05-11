Кристина Соловий рассказала о наглом предложении от депутата и как она 'отыгралась' на его сыне

Певица Кристина Соловий вспомнила неприятную историю из студенческих лет во Львове, когда получила "отвратительное" предложение от депутата. Артистка призналась, что мужчина предлагал ей отношения "за услугу", однако она быстро поняла, как реагировать на ситуацию.

Об этом Соловий рассказала в комментарии Люкс ФМ, отвечая на вопрос, предлагали ли ей когда-нибудь отношения за деньги или ради пиара. По словам певицы, случай произошел еще до того, как она стала известной артисткой.

"Отношения за деньги – нет, предлагали отношения за услугу. Это ужасная гадкая история. Она произошла со мной во Львове, когда я была студенткой. Но очень быстро сориентировалась, что делать", – рассказала Соловий.

Впоследствии, как отметила певица, ситуация получила неожиданное продолжение уже после того, как она получила известность. По ее словам, сын того самого депутата начал ухаживать за ней.

"А потом я повзрослела, стала известной. И сын этого наглого депутата ухаживал за мной. И я его потроллила. Ничего страшного не было, но неприятно", – сказала артистка.

Имени депутата Кристина Соловий не назвала. Также она не уточнила, о какой именно "услуге" шла речь в той истории.

Сейчас 33-летняя певица находится в новых отношениях, однако личную жизнь предпочитает не афишировать. В конце 2025 года Соловий подтвердила, что ее сердце не свободно, а в январе 2026-го ее заметили во Львове вместе с загадочным мужчиной во время съемок проекта блогера Николаса Кармы "Сколько стоит ваш look".

Впрочем, избранник артистки избегал публичности: как только заметил камеру, сразу вышел из кадра, а на монтаже его лицо дополнительно скрыли. Тогда Соловий коротко прокомментировала новые отношения словами: "За любимого человека скажу два слова: люблю его".

До этого певица состояла в отношениях с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом. О романе стало известно в 2024 году, а позже артистка призналась, что именно она стала инициатором разрыва, поскольку влюбилась в другого мужчину.

