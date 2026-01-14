'А что с парнем? Он не крещеный?' Кристину Соловий застали с новым возлюбленным, и его реакция озадачила сеть

Украинская певица Кристина Соловий стала героиней нового выпуска уличного проекта блогера Николаса Кармы "Сколько стоит ваш look". Кроме разговора о стиле и стоимости образа, внимание соцсетей привлекло появление мужчины рядом с артисткой, а особенно его реакция на камеру.

Во время съемок Соловий появилась не одна, а в компании любимого. Однако как только мужчина заметил камеру, он закрыл лицо руками и поспешно вышел из кадра. А на монтаже его лицо заблюрили.

Именно такая реакция и стала главным поводом для обсуждений в сети. Комментаторы шутили и иронизировали:

"Парень так быстро убежал, чтобы или его не застукали с любовницей, или ее с любовником".

"А что с парнем? Он не крещеный?"

Комментируя отношения, Соловий была сдержанной, но четкой. О мужчине, которого скрыли в видео, она сказала лишь: "За любимого человека скажу два слова: "Люблю его".

Дополнительное внимание вызвала ее оговорка об одежде – певица с улыбкой отметила, что на ней "свитер своего мужчины", что намекает на серьезные отношения или даже брак, хотя никаких официальных подтверждений этому нет.

В то же время остается неизвестным, идет ли речь о том самом военнослужащем, о котором Соловий ранее кратко упоминала. Тогда она лаконично отметила: "Он военнослужащий. Окей, все, на этом достаточно", не раскрывая никаких деталей личной жизни.

О своем образе артистка рассказывала, не скрывая, что не помнит точной стоимости всех вещей. По ее словам, общая сумма образа – около 700 долларов.

Куртка – чуть больше 500 долларов.

– чуть больше 500 долларов. Сапоги – от 100 до 200 долларов.

– от 100 до 200 долларов. Сумка – украинский бренд (точную цену артистка не назвала).

– украинский бренд (точную цену артистка не назвала). Свитер – одолжила у "мужчины".

– одолжила у "мужчины". Другие элементы образа – стоимость не уточняла.

Ранее OBOZ.UA писал, что более года назад Кристина Соловий имела отношения с военнослужащим и писателем Сергеем Жаданом. В декабре 2024-го он поставил точку в вопросе их взаимоотношений, ведь больше не хочет выносить на публику тему своей личной жизни.

