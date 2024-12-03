'Обо мне пишут неправду': Жадан поставил точку в вопросе о романе с Соловий

Украинский поэт и музыкант Сергей Жадан, служащий в 13-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия", поставил точку в вопросе о романе с певицей Кристиной Соловий. Писатель отметил, что больше не хочет выносить на общее обозрение тему своей личной жизни, тем более, когда это касается близких людей звезды.

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Об этом стало известно во время интервью Жадана YouTube-каналу "Бомбардир". На вопрос журналиста об экс-любимой поэт быстро нашел ответ. "Перестаньте, давайте об этом не будем говорить. Давайте о чем-то другом поговорим, – отмахнулся знаменитость. – Я не хочу, я не говорю о своей личной жизни, о личной жизни близких мне людей. В интернете обо мне пишут очень много глупостей и неправды".

Напомним, отношения 50-летнего поэта и 31-летней исполнительницы начались в 2022 году – когда Жадан все еще состоял в официальном браке со второй женой Ириной Куницыной. По словам Соловий, онлайн-интрижка между звездами переросла в полноценный роман.

Впервые о химии между артистами в сети заговорили после премьеры совместного клипа "Юность". В видео дуэт сыграл искреннюю историю любви. В течение длительного времени пара не комментировала отношения, пока певица не раскрыла роман публике. Впоследствии исполнительница рассказала, что чувства между ней и Жаданом были реальными, однако их история осталась в прошлом, поскольку Соловий полюбила другого мужчину.

Несмотря на разрыв, пользователи не переставали обсуждать звезд в сети. Интерес к паре подогревали сами артисты. В частности, поэт намекал на воссоединение с бывшей избранницей и ответил на провокационные вопросы фанатов. Подробности – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Жадан обратился к Соловий впервые после разрыва из-за измены певицы: "Нежная моя". Бывшие любовники обменялись довольно теплыми словами. Подробности – в нашем материале.

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