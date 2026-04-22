РосТВ объявило о новогоднем фильме с артистом-путинистом Филиппом Киркоровым – с подозрительно знакомой эстетикой культового хорор-сериала Netflix "Очень странные дела" (Stranger Things). На телевидении "Очень сказочные дела" планирют представить уже в декабре 2026 года.

Проект, как пишут росмедиа, позиционируют как комедийную фэнтези-сказку. По сюжету с популярными в России "героями", в королевстве трое богатырей стали суперзвездами. Главный герой случайно срывает "спецоперацию" по задержанию Кощея Бедросовича, которого играет Филипп Киркоров. Злодей исчезает вместе с дочерью царя, после чего герой отправляется в путешествие в подземный мир, чтобы исправить ситуацию.

Из фильма "Очень странные дела" россияне умудрились украсть идею с созданием "другого" мира, похищением людей и сам постер и название. На фото анонса изображен темный апокалиптический пейзаж с красным небом, молниями и жутким лесом. В центре – гигантский Кощей с лицом Киркорова, который протягивает руки к трем богатырям на лошадях.

В оригинальном постере фильма – почти идентичная картина, однако главным антагонистом является Векна, а вместо богатырей – группа подростков, которые спасают целый город и близких людей.

Отметим, сериал "Очень странные дела" от Netflix стал одним из самых заметных телевизионных феноменов последнего десятилетия. Его пятый сезон установил рекорды просмотров, писали в "Суспільному": за первые пять дней после релиза он собрал 59,6 миллиона просмотров и стал самым успешным англоязычным стартом в истории платформы.

Сериал "Очень странные дела" с 2016 года сформировал отдельный культурный пласт: вернул моду на эстетику 1980-х, повлиял на музыку, моду и маркетинг и даже вызвал рост продаж отдельных брендов после появления в сюжете.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что одна из серий "Очень странных дел 5" сенсационно побила рекорд. Рейтинг эпизода на основе 37 тысяч отзывов составляет 9,7 балла. Общий рейтинг сериала держится на уровне 8,6 на основе 1,5 миллионов зрительских отзывов.

