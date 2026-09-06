Корону "Мисс Мир 2026" получила учительница, а украинка Валерия Лисовская вошла в число лучших: результаты конкурса красоты

Представительница Доминиканской Республики Джохейрри Мола стала победительницей конкурса "Мисс Мира 2026". 24-летняя красавица, которая работает учительницей, моделью и журналисткой, завоевала корону в финале, состоявшемся 5 сентября во Вьетнаме. Украину на международной арене представляла 18-летняя Валерия Лисовская – она вошла в топ-20, а также попала в пятерку лучших участниц из Европы.

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Финал 73-го конкурса "Мисс Мира" прошел в городе Нячанге. В этом году за титул боролись 111 участниц из разных стран мира. Как стало известно из социальных сетей конкурса красоты, участниц разделили на четыре континентальные группы: Африка, Америка и Карибский бассейн, Европа, а также Азия и Океания.

После нескольких этапов отбора в топ-40 прошли самые сильные участницы. Впоследствии список сократился до 20, 12 и шести финалисток.

В итоге победу одержала Джохейрри Мола из Доминиканской Республики. Первой вице-мисс стала представительница Испании Элизабет Рейнес Алаберн, а титул второй вице-мисс получила Таанусия Вирапандян из Малайзии.

Для Доминиканской Республики эта победа стала особенной – страна во второй раз в истории завоевала корону "Мисс Мира". Последний раз ее представительница побеждала в 1982 году, когда титул получила Мариасела Альварес.

Что известно о новой "Мисс Мира"

Джохейрри Моли 24 года. Она родилась и выросла в Санто-Доминго, окончила университет по специальности "Управление бизнесом и администрирование".

Мола работает моделью, преподает литературу и обществознание, а также имеет опыт работы телерепортером. В частности, она была корреспонденткой на нью-йоркском телеканале Univision, где освещала культурные и социальные темы.

Важную роль в ее участии в конкурсе сыграл благотворительный проект Voices of Tomorrow ("Голоса будущего"). Инициатива направлена на помощь детям и подросткам из уязвимых сообществ, в частности через изучение английского языка и доступ к образовательным возможностям.

Именно о своем гуманитарном проекте Мола рассказывала во время финального раунда вопросов. Она подчеркивала, что знание иностранного языка может стать для детей инструментом, который откроет им новые возможности в будущем.

Как выступила украинка Валерия Лисовская

18-летняя Валерия Лисовская стала одной из самых успешных представительниц Украины на конкурсе "Мисс Мир 2026". Украинка вошла в топ-20 конкурса, а также попала в топ-5 Европы – пятерку лучших участниц европейского региона.

Об этом сообщили на официальной странице конкурса "Мисс Украина" в Instagram.

"Достойный результат на международной арене и еще один повод гордиться Украиной!" – говорится в сообщении.

Для финального выхода Лисовская выбрала платье "Сияние Несокрушимости", созданное украинским ателье LADY MILLION studio. Наряд дополнили расшитый кристаллами корсет, высокий разрез и золотой плащ. Образ должен был символизировать внутренний свет, достоинство и несокрушимый дух Украины.

А национальный костюм украинки получил название "Крылья света".

Лисовская учится по специальности "Международные экономические отношения". Она владеет английским и французским языками, занимается теннисом, танцами и актерским мастерством, а также проходила курсы журналистики. Кроме того, 18-летняя украинка делает карьеру модели.

Конкурс "Мисс Мира" в этом году проходил во Вьетнаме с 8 августа по 5 сентября. Помимо конкурсных этапов, участницы принимали участие в культурных, туристических, спортивных и благотворительных мероприятиях.

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