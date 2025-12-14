Объявлена победительница 'Мисс Украина 2025': что известно об одесситке Валерии Лисовской. Фото

В Киеве состоялся финал национального конкурса красоты "Мисс Украина 2025", по итогам которого почетный титул получила 18-летняя одесситка Валерия Лисовская. Именно она представит Украину на международном конкурсе "Мисс Мира 2026".

О победе Валерии официально сообщили организаторы конкурса на странице в Instagram, отметив, что для новой обладательницы короны это не финал, а начало нового этапа – с подготовкой к международному конкурсу и участием в общественных проектах.

Во время финала победительница получила корону, инкрустированную сапфирами. По замыслу организаторов, они олицетворяют мирное небо и внутреннюю силу, а белые камни символизируют стойкость украинских женщин. Форма короны вдохновлена образом "Дерева жизни".

Сама Валерия Лисовская поблагодарила за поздравления и поддержку. Впереди ее ждет подготовка к участию в конкурсе "Мисс Мира 2026", где она представит Украину на международном уровне.

В финале "Мисс Украина 2025" также были определены другие титулы:

София Орел получила звание "Мисс Украина. Земля" (будет представлять Украину на "Мисс Земля 2026").

Ольга Дмитриевская стала "Вице-мисс Украина 2025".

Мария Калиниченко – "Вторая Вице-мисс Украина 2025".

Маргарита Найденко – "Мисс Благотворительность Украина 2025".

София Левина – "Мисс Народный выбор Украина 2025".

Мероприятие сопровождали выступления Джамалы, Tayanna, Златы Огневич и группы Tvorchi. Ведущими финала стали Тимур Мирошниченко и Даша Квиткова.

Что известно о победительнице

Валерия Лисовская – студентка второго курса Международного гуманитарного университета в Одессе по специальности "Международные экономические отношения". Она свободно владеет английским и французским языками, занимается большим теннисом, танцами и актерским мастерством, проходила курсы журналистики и активно развивается в сфере моделинга.

Ранее в анкете участницы отмечалось, что участие в конкурсе "Мисс Украина" Валерия рассматривала как возможность реализовывать собственные идеи, участвовать в полезных инициативах и быть частью важных социальных проектов. Среди ее главных стремлений – личное развитие и мотивация других.

Известно, что Валерия Лисовская активно участвует и в студенческой жизни. В частности, в 2024 году она стала участницей конкурса "Мисс Международный гуманитарный университет 2025", а в июле 2025-го сообщала о получении титула "Вице Мисс Юг-Украина 2025" в рамках конкурса "Мисс Одесса".

