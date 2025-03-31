Королевский эксперт объяснил, почему Меган Маркл стала чаще показывать детей в сети

Довольно долго Меган Маркл и принц Гарри пытались держать своих детей подальше от публичности, однако в последнее время 5-летний принц Арчи и 3-летняя принцесса Лилибет все чаще появляются в социальных сетях мамы или на ее вебсайте As Ever. Как отметил королевский комментатор Ричард Фицвильям, такие изменения во взглядах супругов могли произойти из-за того, что герцогиня Сассекская осознала: привлечение детей к ее деятельности будет привлекать больше внимания общества.

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Эксперт добавил, что Меган Маркл может использовать интерес к ее наследникам для дальнейшего развития своих проектов. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Express.

"Это важный период для Сассексов. Меган знает, что контракт с Netflix почти стопроцентно будет продлен в той или иной форме. Впереди второй сезон ее шоу, и они сотрудничают с As Ever. Очевидно, что дети обеспечивают дополнительный интерес. Она имеет право делать то, что ей нравится, поскольку Арчи и Лилибет это ее и Гарри дети", – сказал комментатор.

Напомним, что в последнее время Меган Маркл все чаще стала делиться общими кадрами с наследниками. На прошлой неделе герцогиня Сассекская обнародовала в своем Instagram трогательную фотографию, где держит на руках дочь и нежно обнимает сына. Хотя принц Арчи и принцесса Лилибет и не смотрели в объектив камеры, фотография умилила подписчиков жены принца Гарри.

А в начале марта Меган Маркл показала редкий кадр, на котором сняла милый момент, когда младший сын Чарльза III нежно целует в макушку дочь, которая удобно устроилась на его коленях.

Запуск веб-сайта бренда образа жизни герцогини Сассекской As Ever также не обошелся без фотографий с детьми. Меган Маркл разместила на онлайн ресурсе снимок с принцессой Лилибет, на котором видно, как мама с дочерью, держась за руки, бегают по живописной лужайке с зеленой травой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что троюродный брат Чарльза III рассекретил настоящую фамилию Меган Маркл.

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