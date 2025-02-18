Меган Маркл показала трехлетнюю дочь Лилибет на редком общем фото

В большинстве случаев Меган Маркл и принц Гарри пытаются делать все возможное, чтобы скрывать своих детей от публики, обеспечив им спокойную жизнь. Однако время от времени супруги не могут воздержаться от возможности поделиться общими кадрами с наследниками, особенно, когда дело касается важных моментов. Так недавно герцогиня Сассекская запустила сайт As Ever, где обнародовала редкое фото с трехлетней дочерью Лилибет.

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Как отмечает People, жена младшего сына Чарльза ІІІ создала собственный бренд образа жизни. Первым кадром, появившимся на онлайн ресурсе, стал общий снимок Меган Маркл с маленькой наследницей.

Хотя на фотографии нельзя рассмотреть лицо Лилибет, герцогине Сассекской удалось запечатлеть радостный момент с дочерью, где они, держась за руки, бегают по живописной лужайке с зеленой травой. На их фоне видны большие деревья, пальмы и воды Тихого океана.

Мама с дочерью позировали на камеру в белоснежных образах. Меган Маркл предпочла платье с длинной юбкой и рукавами. Лилибет предстала перед камерой в более коротком наряде с открытыми плечами.

Следует отметить, что в своих соцсетях герцогиня Сассекская заявила: As Ever станет ребрендингом ее предыдущего lifestyle-бренда American Riviera Orchard. Об этом она сообщила за несколько недель до премьеры своего сериала на Netflix – "С любовью, Меган".

"Я не могла поделиться этим с вами в течение последних нескольких лет. Но теперь могу. Поскольку все начинает просачиваться, я хотела, чтобы вы услышали это сначала от меня. Конечно, будут и фруктовые консервы, и джемы. Но есть еще так много продуктов, которые я просто обожаю, и теперь пришло время поделиться ими с вами. Так что я просто не могу дождаться, когда вы это увидите. Спасибо, друзья!"– сказала жена принца Гарри.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Лилия Ребрик устроила оригинальную фотосессию 8-месячной дочери.

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