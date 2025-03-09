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Меган Маркл показала невиданное ранее фото 3-летней принцессы Лилибет с отцом

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
864
Меган Маркл показала невиданное ранее фото 3-летней принцессы Лилибет с отцом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл опубликовала трогательное фото принца Гарри с их трехлетней дочерью Лилибет в честь Международного женского дня. Это редкий кадр, поскольку супруги нечасто публикуют снимки своих детей, а также постоянно скрывают их лица.

Видео дня

На фото, опубликованном в Instagram, маленькая Лилибет удобно устроилась на коленях у своего отца, который нежно целует ее в макушку. Фото сделано на лодке, где семья наслаждалась общим отдыхом.

Меган Маркл показала невиданное ранее фото 3-летней принцессы Лилибет с отцом

Публикация также содержала несколько других фотографий, "прославляющих сильных женщин". В частности, на одном из них Меган вместе с матерью Дорией Регланд делают селфи, а на другом герцогиня и принц Гарри радостно позируют на пляже.

Под фото Меган оставила подпись: "Празднуем сильных женщин вокруг нас и девушек с мечтами, которые станут женщинами с видением. А также благодарим тех, кто вдохновляет нас каждый день".

Меган Маркл показала невиданное ранее фото 3-летней принцессы Лилибет с отцом

Публикация появилась на фоне дискуссий вокруг нового проекта Маркл – шоу "С любовью, Меган", недавно дебютировавшее на Netflix. Некоторые зрители назвали его "легкомысленным и бессмысленным проектом о стиле жизни", другие – обвинили герцогиню в попытках "уцепиться за славу любыми способами". Несмотря на критику со стороны рецензентов, герцогиня подтвердила, что шоу продлили на второй сезон.

Меган Маркл показала невиданное ранее фото 3-летней принцессы Лилибет с отцом

Тем временем принцесса Уэльская Кейт Миддлтон также почтила Международный женский день, отметив память умершей от рака 17-летнего фотографа Лиз Хаттон. Она поделилась в Instagram трогательным постом о девушке и ее матери, отметив их силу и стойкость.

"Чествуя силу, стойкость и творчество Лиз и ее матери Вики, мы имели честь встретиться с ними обоими в Виндзоре в октябре. Память о Лиз живет в непоколебимой стойкости Вики. Спасибо за такой трогательный момент", – написала принцесса.

Меган Маркл показала невиданное ранее фото 3-летней принцессы Лилибет с отцом

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл рассказала, как заставила принца Гарри влюбиться в нее снова после семи лет брака.

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