Меган Маркл показала невиданное ранее фото 3-летней принцессы Лилибет с отцом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл опубликовала трогательное фото принца Гарри с их трехлетней дочерью Лилибет в честь Международного женского дня. Это редкий кадр, поскольку супруги нечасто публикуют снимки своих детей, а также постоянно скрывают их лица.

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На фото, опубликованном в Instagram, маленькая Лилибет удобно устроилась на коленях у своего отца, который нежно целует ее в макушку. Фото сделано на лодке, где семья наслаждалась общим отдыхом.

Публикация также содержала несколько других фотографий, "прославляющих сильных женщин". В частности, на одном из них Меган вместе с матерью Дорией Регланд делают селфи, а на другом герцогиня и принц Гарри радостно позируют на пляже.

Под фото Меган оставила подпись: "Празднуем сильных женщин вокруг нас и девушек с мечтами, которые станут женщинами с видением. А также благодарим тех, кто вдохновляет нас каждый день".

Публикация появилась на фоне дискуссий вокруг нового проекта Маркл – шоу "С любовью, Меган", недавно дебютировавшее на Netflix. Некоторые зрители назвали его "легкомысленным и бессмысленным проектом о стиле жизни", другие – обвинили герцогиню в попытках "уцепиться за славу любыми способами". Несмотря на критику со стороны рецензентов, герцогиня подтвердила, что шоу продлили на второй сезон.

Тем временем принцесса Уэльская Кейт Миддлтон также почтила Международный женский день, отметив память умершей от рака 17-летнего фотографа Лиз Хаттон. Она поделилась в Instagram трогательным постом о девушке и ее матери, отметив их силу и стойкость.

"Чествуя силу, стойкость и творчество Лиз и ее матери Вики, мы имели честь встретиться с ними обоими в Виндзоре в октябре. Память о Лиз живет в непоколебимой стойкости Вики. Спасибо за такой трогательный момент", – написала принцесса.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл рассказала, как заставила принца Гарри влюбиться в нее снова после семи лет брака.

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