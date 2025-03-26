Как выглядят дети Меган Маркл и принца Гарри, которые уже давно не появлялись на публике. Редкие фото

Меган Маркл и принц Гарри всеми силами стараются держать своих детей подальше от публичного пространства, чтобы обеспечить им спокойную жизнь. Однако все же время от времени бывают случаи, когда супруги делятся с поклонниками снимками с наследниками. Особенностью таких кадров есть то, что 5-летний принц Арчи и 3-летняя принцесса Лилибет почти никогда не смотрят в камеру.

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Такую тенденцию можно заметить и на новой фотографии, которую герцогиня Сассекская обнародовала на личной странице в Instagram. На фотографии видно, как Меган Маркл держит дочь на руках и нежно обнимает сына. Хотя лица детей и невозможно разглядеть, в глаза бросаются их общая черта – яркие рыжие волосы.

Эту особенность внешности принц Арчи и принцесса Лилибет унаследовали от своего отца. На архивных детских фото младшего сына Чарльза ІІІ видно, что он был рыжим. Цвет волос принца Гарри не сильно изменился и во взрослом возрасте.

Интересно, что когда наследники Меган Маркл и ее мужа были моложе, супруги почти не скрывали их от внимания общественности. Так, например, пара взяла с собой маленького принца Арчи в турне по Южной Африке, или выходила с ним на семейные прогулки.

Появлялись в публичном пространстве и фотографии принцессы Лилибет. Когда девочке исполнился 1 год, фотограф Мисан Гарриман опубликовал праздничный кадр с именинницей. Девочка позировала на камеру в голубом платье и бантике на голове.

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