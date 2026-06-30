Козловский купил роскошный внедорожник после долгового скандала с Кондратюком: сколько стоит и как выглядит его новая машина

Певец Виталий Козловский, который весной 2025-го окончательно урегулировал многолетний финансовый конфликт с бывшим продюсером Игорем Кондратюком, стал владельцем роскошного черного внедорожника BMW X5 2023 года выпуска. Автомобиль артист приобрел уже после завершения истории с долгами.

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Как OBOZ.UA удалось узнать из реестров и объявления о продаже, подержанный кроссовер выставили на продажу 22 декабря 2025 года, а уже в начале января его переоформили на нового владельца. Стоимость автомобиля составила 65 тысяч долларов, или примерно 2,9 млн гривен.

На момент продажи пробег автомобиля составлял 44 тысячи километров. Внедорожник был зарегистрирован в Киеве. Именно 2 января 2026 года автомобиль официально перешел в собственность Виталия Козловского.

Покупка дорогого автомобиля состоялась после того, как певец поставил точку в многолетней судебной тяжбе с Игорем Кондратюком. Конфликт между артистом и его бывшим продюсером длился более 13 лет из-за прав на исполнение песен.

После расторжения контракта в 2012 году Козловский продолжал исполнять композиции, права на которые принадлежали Кондратюку, из-за чего продюсер обратился в суд. В результате судебных решений певец должен был выплатить значительную компенсацию.

Часть средств с него принудительно взыскивали даже во время службы, а окончательно погасить долг удалось лишь весной 2025 года. По словам самого Козловского, для этого он продал родительскую квартиру, брал деньги в долг, а решающую помощь ему оказал кум, которому впоследствии артист полностью вернул долг.

Козловский также рассказал, что именно он стал инициатором переговоров с представителями Кондратюка. Накануне своего 40-летия певец сам позвонил юристу бывшего продюсера, после чего стороны начали обсуждать условия окончательного урегулирования спора. После полного погашения задолженности каталог песен официально перешел в собственность артиста.

Сейчас Козловский говорит, что не держит зла на бывшего продюсера и открыт для нормального человеческого общения, хотя, по его словам, Игорь Кондратюк пока не выходит с ним на контакт.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Козловский рассказал, как быстро "окупил" миллионы, выплаченные Кондратюку. Выступлений стало очень много, поскольку исполнитель вернул себе право исполнять свои известные песни, которые много лет не имел права исполнять из-за запрета бывшего продюсера.

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