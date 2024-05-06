Кому букмекеры прогнозируют победу на Евровидении 2024 года и на каком месте Украина. Ставки в преддверии первого полуфинала

В шведском городе Мальме официально стартовал песенный конкурс Евровидения-2024. После первых репетиций участников известные букмекерские конторы становятся конкретнее в своих прогнозах.

За сутки до первого полуфинала шоу, который состоится во вторник, 7 мая, эксперты обновили ставки. Таким образом, шансы на победу дуэта alyona alyona & Jerry Heil растут. По данным сайта Eurovision World, Украина скорее всего займет 3 место в гранд-финале.

Кроме того, украинки занимают третье место с коэффициентом 43% в топ-3 среди всех конкурсантов Евровидения-2024. Интересно, что шанс попасть в тройку лучших у исполнительниц такой же, как и у Швейцарии, которая, по мнению букмекеров, займет второе место. То есть alyona alyona & Jerry Heil скорее всего заберут серебро или бронзу топа.

С шансом в 62%, Украина попадет в пятерку лидеров песенного конкурса. Специалисты считают, что здесь дуэт займет второе место. На первом – Хорватия с 65%.

Что касается топ-10, певицы несомненно возглавляют список. Первое место представительницы делят с хорватским артистом Baby Lasagna – шанс обоих составляет 79%.

Напомним, во вторник, 7 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидения. Второй этап запланирован на 9 мая. Гранд-финал пройдет в субботу, 11 мая – тогда еврофаны узнают имя победителя. OBOZ.UA будет проводить текстовую онлайн-трансляцию шоу. Где смотреть ефир и во сколько начнется первый полуфинал Евровидения-2024 – читайте в нашем материале.

Накануне представительницы от Украины появились на "Бирюзовой дорожке", знаменовавшей официальное открытие Евровидения-2024. Как выглядели Jerry Heil и alyona alyona и что означали образы звезд – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как украинки показали свой огненный номер на Евровидении-2024 и спровоцировали дискуссию: "Европа не знает, что такое фосфорные бомбы".

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