'Алене идет с распущенным!' Образы alyona alyona & Jerry Heil на церемонии открытия Евровидения 2024 поразили сеть

Представительницы Украины на Евровидении-2024 певица Jerry Heil и репер alyona alyona поразили поклонников своими изящными образами. В воскресенье, 5 мая, исполнительницы позировали для фотографов на "Бирюзовой дорожке", знаменовавшей открытие 68-го песенного конкурса в Мальме.

Главным атрибутом украинок стали ключи разных размеров, ставших напоминанием о российском терроре. Фотографии с события опубликовали на Instagram-странице Суспільне Евровидение.

Jerry Heil оделась в черный костюм из блестящей ткани. Изюминкой образа стали длинные локоны певицы, спадавшие ниже пояса. Артистка также продемонстрировала длинную серьгу с деталью в виде глаза. Под глазами Jerry можно увидеть блестящие камни, ставшие частью макияжа.

Репер alyona alyona позировала в похожем костюме с белыми элементами на рубашке, которую украшали разные ключи. К образу звезда добавила бежево-золотой тренч. Знаменитость распустила свои темные волосы, сделав легкие волны.

Украинские еврофаны поделились своими впечатлениями от "Бирюзовой дорожки":

"Алене идут распущенные волосы".

"Очень красивые".

"Девушки, вы такие красавицы, удачи вам на конкурсе!"

"Прекрасные"

"Алене очень классно с распущенными волосами".

Многие пользователи были поражены сменой прически alyona alyona, ведь обычно артистка заплетает косы. Ранее хип-хоп исполнительница сменила свой привычный пучек на распущенные прямые волосы. Детальнее – в нашем материале.

Уже 7 и 9 мая состоятся первый и второй полуфиналы Евровидения-2024 в Мальме. 11 мая еврофаны узнают имя победителя песенного конкурса. OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как прошло открытие песенного конкурса Евровидения-2024: украинки подарили ведущему пасхальную корзину и научили его "драться пасхальными яйцами".

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