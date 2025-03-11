Кинокоманда Netflix раскрыла, какой недешевый подарок Меган Маркл сделала каждому из съемочной группы своего сериала

Герцогиня Сассекская Меган Маркл порадовала съемочную команду своего шоу на Netflix особыми подарками. После завершения первого сезона кулинарного проекта "С любовью, Меган" она выразила благодарность каждому члену группы, представив им кастомизированные подарки.

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По информации издания People, каждый член съемочной группы получил сковородку от популярного бренда Our Place, стоимость которой превышает 100 долларов. Кроме того, к подарку прилагалась ложка с монограммой "Спасибо, команда". Один из участвовавших в съемках работников отметил, что Меган была не только продюсером и ведущей, но и настоящей хозяйкой на площадке. Она постоянно интересовалась самочувствием коллег, поддерживала дружескую атмосферу и даже лично заботилась о питании команды.

По словам инсайдеров, Маркл регулярно организовывала для съемочной команды разные вкусности и напитки. К примеру, она заказывала кофейные тележки для съемочной группы утром, а в жаркие дни привозила фургончик со льдом.

"Однажды у нее была тележка с мороженым на заказ с местным домашним мороженым. А еще у нее был грузовик из асаи. Еженедельно он делал для нас что-то подобное. Это было очень мило", – рассказал один из членов съемочной группы.

Оператор, работавший над шоу, также поделился, что Маркл не просто соблюдала профессиональную дистанцию, а действительно интересовалась жизнью команды: расспрашивала об их предпочтениях, особенно в отношении еды и напитков.

"Она была прекрасной хозяйкой. Между дублями, если что-то было готово к употреблению, она нарезала это на кусочки и подавала нам", – добавил один из работников команды.

Напомним, "С любовью, Меган" изображает повседневную герцогиню – как Маркл осваивает садоводство, разводит пчел, делится рецептами и готовит фирменные блюда, встречает гостей в своем доме в Калифорнии. Стоит отметить, что до того как бывшая актриса стала частью королевской семьи, она вела успешный кулинарный блог, который пришлось удалить из-за правил дворца.

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