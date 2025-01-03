Как живет британская принцесса в изгнании? Netflix анонсировал шоу Меган Маркл, но зрители уже заметили обман

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выпустила анонс своего нового шоу от Netflix, получившего название "С любовью, Меган". Сериал будет рассказывать о жизни "принцессы в изгнании", переехавшей с мужем, британским принцем Гарри, в США вскоре после того, как супруги отказались от королевских титулов. Как известно, из-за этого пара имеет напряженные отношения с семьей в Великобритании, в том числе с королем Чарльзом III.

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"С любовью, Меган" будет изображать повседневную жизнь герцогини – как Маркл осваивает садоводство, разводит пчел, делится рецептами и готовит фирменные блюда, встречает гостей в своем доме в Калифорнии. Стоит отметить, что до того как бывшая актриса стала частью королевской семьи, она вела успешный кулинарный блог, который пришлось удалить из-за правил дворца.

"Мы не стремимся к совершенству, мы стремимся к радости", – говорит жена принца Гарри в первом официальном трейлере шоу. Тем временем зрители могут наблюдать идеальную картинку на фоне.

Однако есть один нюанс – у имения, которое якобы принадлежит герцогине, на самом деле другой владелец, пишет Daily Mail. Настоящий дом пары, цена которого составляет более 13,5 млн долларов, расположен недалеко от арендуемого жилья.

Арендованное имение стоит 5 млн долларов и расположено в коттеджном городке, имеет три гектара авокадо и лимонных рощ и принадлежит влиятельной семье Чиполла – супругам, имена которых широко известны в американских светских кругах.

Том и Шерри Чиполла – известные филантропы с недвижимостью стоимостью 20 миллионов долларов. Их большой дом с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами имеет изысканную французскую дверь, которая выходит во внутренний дворик, откуда открывается захватывающий вид на горы.

"С любовью, Меган" будет состоять из восьми серий, в которых также появятся некоторые из ближайших друзей и доверенных лиц Меган, а зрители, несомненно, узнают приглашенных звезд. В шоу можно будет увидеть актрису Минди Калинг, а также на экране, вероятно, появится сам принц Гарри. Премьера запланирована на 15 января 2025 года.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Меган Маркл вернулась в соцсети впервые после изгнания из королевской семьи. Однако на видео герцогини в Instagram заметили ляп, а принц Гарри оскандалился из-за фото сына. Подробности – в нашем материале.

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