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Как живет британская принцесса в изгнании? Netflix анонсировал шоу Меган Маркл, но зрители уже заметили обман

Карина Вишнякова
Кино Oboz
2 минуты
2,1 т.
Как живет британская принцесса в изгнании? Netflix анонсировал шоу Меган Маркл, но зрители уже заметили обман

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выпустила анонс своего нового шоу от Netflix, получившего название "С любовью, Меган". Сериал будет рассказывать о жизни "принцессы в изгнании", переехавшей с мужем, британским принцем Гарри, в США вскоре после того, как супруги отказались от королевских титулов. Как известно, из-за этого пара имеет напряженные отношения с семьей в Великобритании, в том числе с королем Чарльзом III.

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"С любовью, Меган" будет изображать повседневную жизнь герцогини – как Маркл осваивает садоводство, разводит пчел, делится рецептами и готовит фирменные блюда, встречает гостей в своем доме в Калифорнии. Стоит отметить, что до того как бывшая актриса стала частью королевской семьи, она вела успешный кулинарный блог, который пришлось удалить из-за правил дворца.

Как живет британская принцесса в изгнании? Netflix анонсировал шоу Меган Маркл, но зрители уже заметили обман

"Мы не стремимся к совершенству, мы стремимся к радости", – говорит жена принца Гарри в первом официальном трейлере шоу. Тем временем зрители могут наблюдать идеальную картинку на фоне.

Как живет британская принцесса в изгнании? Netflix анонсировал шоу Меган Маркл, но зрители уже заметили обман

Однако есть один нюанс – у имения, которое якобы принадлежит герцогине, на самом деле другой владелец, пишет Daily Mail. Настоящий дом пары, цена которого составляет более 13,5 млн долларов, расположен недалеко от арендуемого жилья.

Как живет британская принцесса в изгнании? Netflix анонсировал шоу Меган Маркл, но зрители уже заметили обман

Арендованное имение стоит 5 млн долларов и расположено в коттеджном городке, имеет три гектара авокадо и лимонных рощ и принадлежит влиятельной семье Чиполла – супругам, имена которых широко известны в американских светских кругах.

Как живет британская принцесса в изгнании? Netflix анонсировал шоу Меган Маркл, но зрители уже заметили обман

Том и Шерри Чиполла – известные филантропы с недвижимостью стоимостью 20 миллионов долларов. Их большой дом с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами имеет изысканную французскую дверь, которая выходит во внутренний дворик, откуда открывается захватывающий вид на горы.

Как живет британская принцесса в изгнании? Netflix анонсировал шоу Меган Маркл, но зрители уже заметили обман

"С любовью, Меган" будет состоять из восьми серий, в которых также появятся некоторые из ближайших друзей и доверенных лиц Меган, а зрители, несомненно, узнают приглашенных звезд. В шоу можно будет увидеть актрису Минди Калинг, а также на экране, вероятно, появится сам принц Гарри. Премьера запланирована на 15 января 2025 года.

Как живет британская принцесса в изгнании? Netflix анонсировал шоу Меган Маркл, но зрители уже заметили обман

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Меган Маркл вернулась в соцсети впервые после изгнания из королевской семьи. Однако на видео герцогини в Instagram заметили ляп, а принц Гарри оскандалился из-за фото сына. Подробности – в нашем материале.

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