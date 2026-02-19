Ким Кардашьян блеснула пышным бюстом в экстремально 'голом платье'. Фото

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян вышла в свет в очень эпатажном образе. Она одела экстремальное "голое платье" на ужин в одном из ресторанов Парижа, в котором полностью продемонстрировала свою подтянутую фигуру и пышный бюст.

Видео дня

45-летняя знаменитость устроила небольшую фотосессию в полупрозрачном аутфите, где сосредоточила внимание на каждой его детали. Соответствующими кадрами селебрити поделилась на личной странице в Instagram.

Ким Кардашьян одела черное платье в пол с длинными рукавами и облегающей юбкой, полностью изготовленное из цветочного кружева без подкладки. Из-под откровенного наряда просвечивался бюстгальтер от собственного бренда телезвезды SKIMS, цвет и фактура которого гармонично сочетались с общим аутфитом.

Интересным элементом лука Ким Кардашьян стала обувь. Она выбрала трендовые брюки-сапоги (pantaboots), задекорированные черным кружевом, которые идеально слились с "голым платьем". А вот шика смелому образу бизнесвумен добавила с помощью длинного бархатного плаща.

Прическу Ким Кардашьян выбрала простую и одновременно очень элегантную. Звезда распустила свои длинные волосы и слегка подкрутила кончики. В макияже селебрити отдала предпочтение нюдовым оттенкам, создавая чуть больший акцент на глазах.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 12-летняя дочь Ким Кардашьян вставила бриллиантовые "зубы акулы" и нарвалась на критику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!