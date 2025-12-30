12-летняя дочь Ким Кардашьян вставила бриллиантовые 'зубы акулы' и нарвалась на критику. Эпатажные фото

12-летняя Норт Уэст, дочь модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста, показала серию снимков, которые шокировали сеть. Девушка продемонстрировала бриллиантовые грилзы (декоративное украшение для зубов) в форме "зубов акулы", а также яркий образ с синими волосами.

Публикация в Instagram стала лишь третьим постом на ее официальной странице, которой управляют родители. Как отмечают в Page Six, украшение для зубов изготовлено ювелирным брендом Johnny Dang & Co.

Грилзы полностью инкрустированы бриллиантами и стилизованы под зубы акулы. В кадре Норт также позирует в худи Balenciaga стоимостью около 1700 долларов, спортивных штанах за 1400 долларов и редких кроссовках Chrome Hearts x Rick Owens, которые на вторичном рынке стоят более 22 тысяч долларов.

Снимки якобы сделаны во время двух разных фотосессий – часть из них в частном самолете семьи, другие – на территории поместья Кардашьян в Гидден-Хилс. На одном из кадров Норт позирует вместе с ювелиром Джонни Дангом, который и создал украшение.

После публикации фото в сети вспыхнула волна критики в комментариях. Часть пользователей выразила беспокойство из-за возраста ребенка и возможных рисков для здоровья, в частности для зубов. Также звучали замечания относительно чрезмерно "взрослого" стиля и влияния шоу-бизнеса на формирование образа ребенка.

Норт Уэст уже не впервые попадает в подобную критику из-за эпатажных модных решений. Ранее она демонстрировала микродермальный пирсинг пальца, временные татуировки и другие модные эксперименты. Часть поклонников отстаивает ее право на самовыражение, а стоматологи и критики призывают к осторожности и подчеркивают важность контроля родителей.

В свою очередь Ким Кардашьян неоднократно защищала выбор дочери. В подкасте Call Her Daddy она отметила, что позволяет Норт экспериментировать со стилем, даже если это сопровождается общественным осуждением.

"Это делает ее счастливой, и я никогда не забрала бы у нее эту креативность", – объяснила Ким, добавив, что быть ребенком публичных родителей сложно, ведь любой эксперимент мгновенно становится публичным.

Норт Уэст, которая родилась 15 июня 2013 года в Лос-Анджелесе, ранее снималась в клипе Канье Уэста Only One, участвовала в шоу Keeping Up with the Kardashians, озвучивала персонажей в фильмах и участвовала в музыкальных проектах.

Она также активно ведет аккаунт в TikTok, который насчитывает более 18 миллионов подписчиков, и уже несколько раз была причастна к релизам родительских музыкальных проектов.

