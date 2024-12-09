16-летний сын Тины Кароль, живущий не в Украине, засветился в военной форме. Фото

Украинская певица Тина Кароль показала редкое фото с 16-летним сыном – Вениамином Огиром. Мать и подросток примеряли военную форму Вооруженных сил Украины, отвечая на вопросы подписчиков.

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Артистка хотела пообщаться с фанатами – каждый желающий мог задать вопрос звезде в "окошечке" в Instagram -stories. Один из поклонников исполнительницы сравнил ее с Сарой Коннор – одним из главных героев фильмов о "Терминаторе".

В ответ Кароль опубликовала свежее фото с сыном, пошутив, что ее "Терминатору" пока 16 лет. "Именно ее сын – Джон Коннор – станет тем человеком, который возглавит Сопротивление Людей в войне с машинами", – процитировала знаменитость.

Как известно, Вениамин Огир, сын Тины Кароль и ее покойного мужа Евгения Огира, получает образование в Лондоне. Как рассказывала звезда в одном из своих постов, юноша полностью сконцентрирован на учебе. Кроме того, Вениамин уделяет немало внимания изучению языков, в частности английского, французского и испанского. Звездная мама отметила, что он хочет свободно владеть ими.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как летом 2024 года Тина Кароль прошла курс военной подготовки и вызвала неоднозначную реакцию украинцев: почему сознательный поступок звезды критикуют. Подробности – в нашем материале.

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