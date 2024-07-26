Кем работают и где зарабатывают средства члены королевской семьи Великобритании, ожидающие наследования престола

Члены королевской семьи Великобритании, такие как король Чарльз III, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, выполняют ежедневную работу в Букингемском и Кенсингтонском дворцах, чтобы обеспечить развитие представительства монархов. Это обеспечивает полноценное покрытие их расходов за счет Суверенного гранта. Однако, некоторые носители титула Его или Ее Высочество, ожидающие наследования престола, обязаны трудоустраиваться самостоятельно.

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Редакторы издания People сделали подборку профессий, которые избрали для себя представители королевской семьи. Монархи связали жизнь с разными сферами деятельности.

Меган Маркл и принц Гарри

В 2022 году супруги объявили о желании уйти в отставку, как старшие члены семьи монархов, и стать финансово независимыми. После переезда в Калифорнию Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с компанией Netflix для создания документальных и художественных фильмов и сериалов. Позже герцогиня Сассекская сотрудничала с Spotify, создавая ряд подкастов "Архетипы".

Следующим шагом в саморазвитии пары стало основание некоммерческой организации Archewell Foundation, основной целью которой является поддержка разных сообществ. А в начале 2024 года Маган Маркл анонсировала создание собственного бренда образа жизни American Riviera Orchard.

Принцесса Евгения

Первоначально Евгения Йоркская изучала историю искусства и английскую литературу в Ньюкаслском университете. После получения образования монархиня начала работать в фирме онлайн-аукционов, а впоследствии стала директором художественной галереи "Hauser & Wirth" в Лондоне.

Принцесса Беатрис

Королевское лицо окончило исторический факультет Голдсмитского колледжа Лондонского университета. Свою жизнь принцесса Беатрис связала со сферой финансов, получив должность вице-президента по вопросам партнерства и стратегии в компании Afiniti.

Питер Филлипс

46-летний член королевской семьи полностью погрузился в сферу финансов. Сначала старший внук королевы Елизаветы работал менеджером по корпоративному гостеприимству в компании Jaguar, затем ответственным за спонсорские счета гоночной команды Williams F1. Позже Питер Филлипс был работником Королевского банка Шотландии, а затем занял руководящий пост в спонсорском агентстве Sports and Entertainment LTD.

Зара Тиндолл

Дочь принцессы Анны серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года с верховой езды. Зара Тиндолл является амбассадором мировых брендов Land Rover, Rolex и iCandy. Дополнительно монархиня создала коллекцию украшений, которую посвятила любимому делу – конному спорту.

Леди Габриэлла

Наследница двоюродного брата королевы Елизаветы, Леди Габриэлла начала создавать свои тексты после окончания колледжа при Университете Брауна. Литературные произведения, которые пишет автор, были опубликованы в изданиях Sunday Telegraph, Evening Standard и Country Life.

Леди Сара Чатто

Дочь принцессы Маргарет леди Сара Чатто с юных лет грезила желанием стать художницей. Во взрослом возрасте наследница престола создает картины, которые можно увидеть в лондонской галерее The Redfern Gallery. К тому же, она стала вице-президентом Королевского балета, покровительницей которого была ее мама.

Сэмюэл Чатто

Сын Леди Сары Сэмюэл Чатто создал собственную бизнес-компанию по продаже керамических изделий после окончания Эдинбургского университета, где изучал историю искусства.

Кейт Миддлтон и Принц Уильям

Перед тем как принц и принцесса Уэльские унаследовали престол, их жизнь не была связана с королевскими делами. Кейт Миддлтон работала закупщиком аксессуаров у британского лейбла Jigsaw, а ее муж занимал должность поисково-спасательного пилота Королевских военно-воздушных сил.

Принцесса Диана

До того, как принцесса Диана получила статус Ее Высочества, она работала с детьми. Монархиня была няней и помощницей воспитателя в детском саду.

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