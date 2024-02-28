От принца Уильяма до принца Джорджа: кто из членов королевской семьи – левши

Согласно данным CBBC, от 10 до 12 процентов населения мира – левши. Приблизительно каждый седьмой житель. Эта особенность передается по наследству от кого-то из родных, может развиваться внутри утробы матери или быть следствием травмы правой руки. Ученые часто утверждают, что леворукие люди, скорее всего, творческие и виртуозы в искусстве или музыке. Однако пока недостаточно научных доказательств, подтверждающих это.

В список всемирно известных левшей вошли бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон, певица Леди Гага, актриса Анджелина Джоли... А как насчет монархии? Кто из них – леворукие? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Принц Уильям

Будущий король Великобритании принц Уильям – левша. СМИ не раз акцентировали внимание на том, что он постоянно подписывает книги левой рукой. Раньше член семьи Виндзоров даже шутил по этому поводу: заявлял, что левши имеют лучший мозг, чем правши.

2. Принц Джордж

Сын принца Уильяма, принц Джордж, тоже левша. Ведь часто держит ручку в левой руке, когда стоит что-то записать. Хотя есть и данные о том, что он – амбидекстр (в равной степени владеет обеими руками). Так, в 2019 году парень держал молоток в правой руке, а позже ею же готовил рождественский пудинг.

3. Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи – жена принца Эдварда, герцога Эдинбургского, младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа. Она – еще одна известная левша. Это заметили журналисты, когда та подписывалась на одном из документов.

4. Король Георг VI

Есть высокая вероятность, что принц Уильям унаследовал ген леворукости от своего прадеда – короля Георга VI. Отец королевы Елизаветы II от природы был левшой. Однако есть нюанс: в теннис он играл как левой, так и правой рукой.

Кстати, королева Виктория, прабабушка Георга, писала правой рукой, но рисовала исключительно левой. С чем это связано? В раннем детстве ее переучили держать перо в правой руке (что было обычной практикой в то время).

5. Елизавета Боуз-Лайон

Королева-консорт Соединенного Королевства с 1936 по 1952 год Елизавета была левшей. Однако ни она, ни ее муж король Георг VI не передали свою леворукость дочерям – королеве Елизавете II и принцессе Маргарет.

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