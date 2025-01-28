Кейт Миддлтон в ремиссии появилась на публике в компании принца Уильяма. Фото

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после того, как объявила, что находится в ремиссии от рака. Она чуть ли не в последнюю минуту приняла решение присоединиться к принцу Уильяму на церемонии памяти Дня памяти жертв Холокоста в Лондоне, Англия.

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Букингемский дворец подтвердил, что 43-летняя Кейт Миддлтон решила сопровождать своего мужа, 42-летнего принца Уильяма, на официальной службе, приуроченной к 80-летию освобождения евреев из концлагеря Аушвиц-Биркенау. Это мероприятие, которое состоялось 27 января, стало одним из ключевых событий в рамках Дня памяти жертв Холокоста, сообщает журнал People.

Принц Уильям был запланированным участником церемонии, однако участие принцессы Кейт стало сюрпризом. Она решила принять участие в службе после того, как 14 января официально объявила о своем пребывании в ремиссии.

На мероприятии Миддлтон отметила: "Хорошо, что я могу быть здесь". Принцесса была одета во все черное, а ее образ дополняли серьги королевы Елизаветы, какие ранее она надевала на церемонию чествования памяти в ноябре прошлого года.

День памяти жертв Холокоста посвящен памяти шести миллионов евреев, погибших во времена Холокоста, а также миллионам других жертв нацистских преследований. Дата 27 января выбрана не случайно – именно в этот день в 1945 году войска союзников освободили крупнейший нацистский концлагерь смерти Аушвиц-Биркенау.

Событие этого года включало трогательные речи, чтение мемуаров и выступления тех, кто пережил Холокост. Принц и принцесса также обсуждали свое желание рассказать детям о Холокосте, пишет Daily Mail. Принц Уильям сказал: "Джордж близится к тому возрасту, когда он начинает понимать вещи. Поэтому становится интересно говорить с ним о случившемся".

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон предложили появиться на обложке мирового глянца. Ее Высочество уже работала с создателями модного журнала, ведь появлялась на его обложке в 2016 году.

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