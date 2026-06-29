Кейт Миддлтон пошла на чрезвычайно сложный шаг ради больных раком и показала свое лицо без макияжа после химиотерапии

После завершения химиотерапии и объявления о ремиссии принцесса Уэльская Кейт Миддлтон осуществила один из самых сложных благотворительных челленджей Великобритании – челлендж "Три вершины" (National Three Peaks Challenge), чтобы поддержать людей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Для этой миссии она покорила три самые высокие вершины Англии, Шотландии и Уэльса менее чем за 24 часа.

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Вместе с откровенным обращением принцесса опубликовала в соцсети Х фото с вершины Бен-Невис (Шотландия), на котором она запечатлена без макияжа после завершения химиотерапии. На фото Кейт Миддлтон позирует в дождевой одежде, без макияжа (правда, в капюшоне), демонстрируя свой внешний вид после перенесенной химиотерапии.

В своем обращении принцесса рассказала, как болезнь изменила ее жизнь.

"Рак влияет не только на тело. Он меняет то, как вы думаете и чувствуете, и глубоко влияет на каждый аспект жизни. Я знаю это по собственному опыту и понимаю, что путь во время лечения и после него требует не только лекарств", – подчеркнула принцесса Кейт.

По ее словам, участие в восхождении стало не просто физическим испытанием: "Я приняла участие в Национальном вызове "Три вершины" не просто как в физическом испытании, а как в возможности исследовать жизнь после диагноза и поблагодарить за помощь".

Этим поступком Кейт Миддлтон также подчеркнула, что онкопациентам необходима не только медицинская помощь, но и психологическая, эмоциональная и духовная поддержка.

"Каждый человек уникален, и обеспечение целостного подхода к уходу позволяет тем, кто борется с раком, справиться с глубоко личным испытанием, которым является диагноз. Комплексные методы лечения дополняют клинические протоколы и помогают пациентам сохранять свое благополучие, устойчивость и качество жизни в чрезвычайно сложный период", – отметила принцесса.

Отметим, что в целом маршрут, который преодолела Кейт Миддлтон, составляет около 42 километров с суммарным набором высоты примерно 3000 метров. Эта акция призвана собрать средства для Royal Marsden Cancer Charity – благотворительной организации при больнице Royal Marsden, где принцесса сама проходила лечение.

Напомним, в марте 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что уже некоторое время проходит профилактическую химиотерапию после выявления онкологического заболевания. В сентябре 2024 года она объявила о завершении курса лечения, признавшись, что эти девять месяцев стали "невероятно тяжелыми" для всей семьи.

В начале 2025 года принцесса сообщила, что находится в стадии ремиссии и постепенно возвращается к исполнению королевских обязанностей.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Уильям сделал редкое заявление о выздоровлении Кейт Миддлтон после борьбы с раком.

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