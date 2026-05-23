'Она пережила так много': принц Уильям сделал редкий комментарий о восстановлении Кейт Миддлтон после борьбы с раком

Принц Уильям впервые за долгое время рассказал о самочувствии своей жены Кейт Миддлтон после борьбы с онкологическим заболеванием. Как отметил старший сын короля Чарльза III, сейчас его избранница находится в хорошем состоянии, что ярко продемонстрировала во время недавней рабочей поездки в Италию, целью которой стало улучшение ее программы поддержки детей дошкольного возраста. Этот международный визит стал первым для принцессы Уэльской после объявления о раке.

Видео дня

Его Высочество не сдерживал эмоций, рассказывая о том, как сильно гордится Кейт Миддлтон, более того, откровенно заявил: их семья не смогла бы обойтись без нее. Обновлением о состоянии жены принц Уильям поделился в интервью Heart Breakfast.

"Она невероятная. За последние несколько лет она пережила так много. На самом деле, она очень ждала поездки в Италию, так что я рад, что все прошло так хорошо. Сейчас она проводит Бог знает сколько времени, просматривая все эти документы. Она – настоящий специалист в вопросах развития детей дошкольного возраста. Почти каждый вечер мне приходится продираться в спальню сквозь кипы бумаг, которые она там разложила", – отметил сын Чарльза III.

По словам принца Уильяма, Кейт Миддлтон настроена совершить еще не один рабочий визит, однако, учитывая изнурительность этих поездок, они будут тщательно контролировать ее состояние. Для Его Высочества и всей семьи важно, чтобы принцесса Уэльская не перегружала себя.

"Она замечательная мама, замечательная жена, и, буквально, наша семья не смогла бы справиться без нее. Она хочет продолжать совершать такие поездки, но они забирают много сил. Нам нужно найти баланс, следить, чтобы она чувствовала себя хорошо и отдыхала. Но она действительно в хорошей форме", – подчеркнул принц Уильям.

Напомним, что в начале 2024 года Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, после чего исчезла из публичного пространства почти на два месяца. В марте принцесса Уэльская вышла на связь с общественностью и сообщила неутешительную новость: ей диагностировали рак, поэтому она проходит курс химиотерапии.

Тогда Ее Высочество отошла от королевских обязанностей и полностью сосредоточилась на лечении, которое, к счастью, дало положительный результат. В январе 2025 года Кейт Миддлтон объявила о ремиссии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о раке во время неожиданного выхода в свет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!