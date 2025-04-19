Канье Уэста заметили в компании Бьянки Цензори впервые после громкого разрыва: подробности

Похоже, австралийская модель Бьянка Цензори, которая в начале апреля ушла от своего мужа, рэпера Канье Уэста, решила снова воссоединиться с артистом. Супругов заметили вместе во время отдыха в Испании.

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Как сообщает TMZ, пара наслаждалась ужином в одном из ресторанов на Балеарских островах. Отмечается, что они выглядели совершенно спокойно и не чувствовали дискомфорта, находясь в компании друг друга.

Бьянка Цензори и Канье Уэст пытались не привлекать к себе лишнего внимания, однако все же не скрывались от публики. Рэпер выбрал для встречи с женой монохромный образ, где соединил черные брюки и объемные худые с капюшоном. Со своей стороны модель оделась в черный комбинезон, который скомбинировала с каблуками.

Следует отметить, что такой лук Бьянки Цензори кардинально отличается от большинства ее эпатажных образов. Так, например, избранница рэпера попала в громкий скандал на церемонии вручения престижной премии Грэмми 2025, ведь почти полностью обнажилась на красной дорожке.

Напомним: в первые дни апреля стало известно, что Бьянка Цензори приняла решение поставить точку в отношениях с Канье Уэстом. Модель ушла от исполнителя спустя два года брака, что артист подтвердил в своей новой песне Bianca.

"Моя крошка сбежала, но сначала пыталась отправить меня в клинику. Я не поеду в больницу, ведь я не болен, я просто не понимаю этого / У нее паническая атака, и ей не нравится, что я написал в Twitter. Пока не вернется Бьянка, я не буду спать всю ночь. Я действительно не знаю, где она", – говорится в композиции.

Ранее OBOZ.UA рассказал о самых громких скандалах Канье Уэста, жена которого раздевается на публике.

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