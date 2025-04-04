Бьянка Цензори, которая разделась догола на красной дорожке, бросила Канье Уэста после двух лет брака: рэпер раскрыл причину в песне

Австралийская модель Бьянка Цензори, которая попала в скандал на церемонии вручения премии Грэмми 2025, ведь появилась на мероприятии почти голой, решила уйти от своего мужа, рэпера Канье Уэста. Исполнитель подтвердил тот факт, что жена покинула его через два года брака в своей песне Bianca, вошедшей в альбом Ww3.

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Как отметил 47-летний музыкант, соответствующее решение модель приняла из-за его безнравственных и оскорбительных высказываний в соцсетях. В тексте песни указано, что из-за такой деятельности артиста у Бьянки Цензори возникали панические атаки, сообщает Page Six.

"Моя малютка убежала, но сначала пыталась отправить меня в клинику. Я не поеду в больницу, ведь я не болен, я просто не понимаю этого / У нее паническая атака, и ей не нравится, что я написал в Twitter. Пока не вернется Бьянка, я не буду спать всю ночь. Я действительно не знаю, где она", – сказано в композиции.

Канье Уэст также указал в песне, что постоянно отслеживает местонахождение модели с помощью специального приложения. Артист гневно обратился и к родственникам Бьянки Цензори, заметив, что они "хотят, чтобы рэпера заперли".

В припеве исполнитель обратился к избраннице с просьбой вернуться: "Бьянка, я просто хочу, чтобы ты вернулась. Вернулась ко мне. Я знаю, чем я тебя разозлил".

Узнав о решении Бьянки Цензори уйти от Канье Уэста, бывшая жена рэпера Ким Кардашьян решила поддержать ее. Как сообщает Page Six, ссылаясь на информацию инсайдера, актриса обратилась к австралийской модели, чтобы продемонстрировать, что она рядом и может выслушать ее. Однако Цензори проигнорировала инициативу Кардашьян.

"Бьянка проигнорировала Ким. Но Ким все же было важно дать знать, что она рядом, если ей когда-нибудь понадобится с кем-то поговорить", – отметил источник.

Напомним, что во время церемонии вручения престижной премии Грэмми 2025 Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори вывела полиция с мероприятия. Сначала пара появилась на красной дорожке в нормальном виде. Модель оделась в объемную черную шубу, однако очень скоро сбросила с себя верхнюю одежду и предстала перед камерами в прозрачном мини-платье без белья.

Однако на этом проделки Цензори со смелыми образами не закончились. После того, как знаменитостей выгнали с церемонии Грэмми, они устроили себе афтепати с караоке. Модель вышла в люди в черном прозрачном боди. Оказалось, что экстравагантный наряд является частью женской линейки бренда Ye, принадлежащей рэперу.

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