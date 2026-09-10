"Это лучший ответ". Иностранец, который выучил украинский, публично обратился к Каменских и взорвал сеть забавной реакцией на ее "кисту"

Блогер из Камеруна (Африка), который освоил украинский, не смог пройти мимо скандального заявления певицы Насти Каменских, мол, у нее "вылезла киста" спустя полгода после общения исключительно на родном языке. Иностранец публично упрекнул артистку за то, что она, будучи гражданкой Украины, жалуется на такую нелепую "болезнь".

Видео дня

Блогер, не подбирая слов, обратился к Каменских и подчеркнул: ему никогда не ставили подобных "диагнозов", хотя он свободно общается на нескольких языках. Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Threads.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

"Настя, я не гражданин Украины, но у меня есть вид на жительство. Я говорю по-французски, на родном языке – баса (относится к нигеро-конголезской макросемье и распространен преимущественно в Камеруне. – Ред.), по-английски, по-украински: "Батько наш – Бандера, Україна – мати". Я говорю по-русски. С*ка, Настя, где я потерял свой голос? Где у меня киста? П*здец", – обратился к певице блогер.

Немного успокоившись, иностранец произнес патриотический лозунг: "Все будет Украина!" и призвал аудиторию доверять только нашим защитникам.

Такая забавная реакция на "диагноз" Насти Каменских не оставила равнодушными пользователей сети. Украинцы обратили внимание на поразительную меткость слов блогера из Камеруна и поблагодарили его за четкую позицию по языковому вопросу:

"Это лучший ответ еб**той Каменских!".

"Она потеряла не только голос, но и уважение людей и выставила себя посмешищем".

"Как же это метко! Я из Чернигова. До начала войны говорила по-русски, но украинский знала на 12 баллов. Сейчас общаюсь на украинском – да, возможно, не идеально, возможно, иногда на суржике. Но язык своей страны нужно уважать и ценить, ведь это наша идентичность".

"Иностранцы говорят на украинском, знают важные аспекты украинской культуры, носят украинскую одежду. Кайф! Спасибо за уважение и любовь к нашей матушке".

"Она потеряла совесть и тысячи слушателей. Ее выкрутасы – это верх цинизма".

Напомним, что во время интервью россиянке Настя Каменских пожаловалась, что у нее "появилась киста" после перехода на украинский язык. Как отметила певица, она рассказала об этой проблеме своему психологу, в ответ на что услышала: "Возвращайся к русскому языку. Твое тело не воспринимает это".

Эта история мгновенно вызвала бурную реакцию у украинцев. "Киста" певицы превратилась в новый мем, а пользователи Threads придумали множество остроумных, а порой и несколько абсурдных шуток на эту тему.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Потапу и Насте подсказали, как вернуться на российскую сцену после скандального интервью. Как заявили в РФ, для этого артистам стоит лишь заслужить прощение у россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!