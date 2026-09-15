"Киста не приходит одна". Звезда "Квартала 95" записал пародию на Каменских и придумал ей новые диагнозы. Видео "порвало" сеть

Юморист и звезда "Квартала 95" Юрий Великий не смог оставить без внимания скандальное интервью певицы Насти Каменских российской журналистке Екатерине Гордеевой. Он записал пародию на самое резонансное заявление певицы о том, что у нее "вылезла киста" из-за украинского языка, и приписал ей несколько подобных абсурдных "диагнозов".

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Соответствующий ролик Великий опубликовал на своем YouTube-канале. Перевоплощение комика в образ Каменских произвело настоящий фурор в сети, ведь за сутки после публикации набрало почти 550 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков.

Пародию Юрий Великий начал с гиперболизированного воспроизведения жалобы артистки на то, что через полгода после общения исключительно на украинском языке у нее появилась киста и пропал голос. "Каменских" вспомнила, как рассказала о проблемах со здоровьем Потапу, после чего у "Гордеевой" возник логичный вопрос: как она это сделала, если не могла говорить?

На это Великий в образе певицы дал шутливый ответ: "С ним общалась не я, а киста. Я же потом с кистой пошла к психологу, и он сказал: "Возвращайся на русский, твое тело это не воспринимает". Тогда я поняла, что мое тело воспринимает только русский и Потапа".

Звезда "Квартала 95" приукрасил скандальную историю Насти Каменских еще и тем, что у ее кисты якобы хотела взять интервью Маша Ефросинина, а Потам намеревался создать трио с участием ее "недуга". В продолжение темы юморист придумал певице и несколько других "диагнозов".

"Я тебе скажу, что киста не приходит одна. Я же тогда смотрела по телевизору только украинские фильмы. Последним был "За двумя зайцами". Я смотрела весь фильм с открытым ртом, потому что кисте тоже было интересно, чем все закончится. И что ты думаешь? У меня после просмотра украинского кино вылез "ячмень" на глазу. Я пошла к своему аграрию, ведь ячмень – это же аграрная культура, и он мне сказал: "Смотри российские фильмы. Твои глаза это не воспринимают". И тогда я поняла, насколько у меня это серьезно", – сказал пародист в образе Каменских.

Далее Юрий Великий пошутил, что певица решила съесть борщ, чтобы окончательно убедиться, что ее тело требует "деукраинизации". Из-за традиционного украинского блюда у певицы "вылезла папиллома на кисте".

"Я после этого перестала есть блюда украинской кухни. Я так из-за этого плакала. Я же так люблю вареники с картошкой, но боюсь их есть. Отдельно варю картошку, отдельно варю тесто и ем их в разные дни. Я даже с Верой Брежневой перестала общаться, потому что у нее настоящая фамилия – Галушка. Пообщаюсь с ней по телефону и, не дай Бог, еще бородавки на ушах вылезут", – пожаловалась "Каменских".

Из-за страха негативной реакции организма на все украинское, по версии Юрия Великого, артистка даже перестала готовить дома. Настя Каменских якобы боится получить серьезный ожог от сковороды, ведь название кухонной посуды такое же, как фамилия украинского философа Григория Сковороды.

"У нас дома на полчаса отключили воду, так я взяла бутылку "Миргородской", чтобы ноги помыть. Так у меня после этого пятка треснула. Было даже такое, что я перелистывала картинки в книге Котляревского "Энеида", а у меня на пальце появился заусенц в форме тризуба. Едва не выколола себе глаз, когда ковырялась в ухе", – иронично сказал юморист, пародируя исполнительницу.

Как пошутил звезда "Квартала 95", у Насти Каменских якобы возникли неприятности и после того, как она присела на скамейку, окрашенную в сине-желтый цвет. Юрий Великий в образе певицы заявил, что у нее "вылез геморрой".

Пародия юмориста на скандальное интервью певицы вызвала массу эмоций у пользователей сети, о чем они откровенно отметили в комментариях:

"Теперь Настя до конца жизни будет Настя Киста".

"Ждала эту пародию. Так и знала, что Юрий не сможет пройти мимо этой тупой кисты".

"После "заусенца в форме тризуба" я просто валюсь от смеха".

"Давно так не смеялась! Юрий, спасибо! Это шедевр!"

Ранее OBOZ.UA сообщил, что на российском ТВ показали скандальное заявление Каменских о "кисте" из-за украинского языка, но есть нюанс.

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