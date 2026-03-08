'Какую роскошь мы имеем сейчас!' Украинские звезды напомнили, почему 8 марта – не про цветы, улыбки и украшение коллектива

8 марта для многих украинцев традиционно ассоциируется с цветами, комплиментами и праздничными поздравлениями. В то же время все больше публичных женщин напоминают: этот день имеет значительно более глубокий смысл и связан прежде всего с борьбой за равные права, уважение и возможности.

Украинские певицы, телеведущие и актрисы в соцсетях поделились собственными размышлениями о Международном дне борьбы за права женщин. Они говорят о силе украинских женщин во время войны, роли предыдущих поколений в получении свободы и важности поддержки друг друга.

Рэп-исполнительница alyona alyona напомнила, что сегодня украинки ежедневно доказывают свою силу на фронте и в тылу. Она открыла сбор на 200 тысяч гривен для закупки дронов для бригады "Рубеж" и мобильных групп ПВО, где служат представительницы движения VETERANKA.

В своем посте артистка рассказала историю военной Оксаны с позывным "Окси", которую называют "Повелительницей роботов". Она стала первой женщиной-командиром группы наземных роботизированных комплексов спецподразделения "Омега" и руководит техникой, позволяющей выполнять опасные задачи без риска для жизни людей.

"Если хотите поздравить женщин, пожалуйста, сделайте донат на сбор. Поддержите и скажите, как цените. Не только за красоту и нежность, а за силу, единство и смелость", – написала рэп-исполнительница. Для привлечения внимания к сбору она также опубликовала фото в изысканном боди синего цвета.

Участница "Холостяка 13" и военная журналистка Светлана Кирган поделилась собственным опытом службы. Она отметила, что женщинам в армии часто приходится доказывать свой профессионализм значительно больше, чем мужчинам.

"Мир часто скорее поверит в мужчину просто по факту того, что он мужчина. А женщине нередко приходится сначала доказать свое право быть услышанной – даже если она хорошо знает свое дело", – написала Кирган. В то же время она добавила, что даже в суровой военной реальности хочется помнить простую вещь: "цветы все же лучше пуль".

Телеведущая Надежда Матвеева напомнила, что борьба женщин за равные права длится уже более века. По ее словам, благодаря тем, кто отстаивал свободу и возможность реализовывать свои таланты, современные женщины могут продолжать этот путь.

Ведущая Иванна Онуфрийчук в своем обращении вспомнила о поколении матерей и бабушек, которые жили без многих возможностей, существующих сегодня.

"Глядя на их судьбы, я еще острее чувствую, какую роскошь мы имеем сейчас. Мы, современные женщины, имеем тысячи дорог, право выбирать и возможность строить свою жизнь именно так, как чувствуем сердцем", – написала она.

Певица Джамала отметила, что для нее 8 марта – это прежде всего Международный женский день, день поддержки женщин. Артистка вспомнила, что именно в этот день в 2023 году стала первой украинской амбассадоркой программы EQUAL от Spotify и появилась на билбордах Times Square рядом с такими исполнительницами, как Alicia Keys, Miley Cyrus и Billie Eilish.

"Поддержка женщинам в музыке нужна, поэтому не собираюсь дарить этот день! Буду слушать украинских женщин. А каждой девочке – просто не бояться быть собой!" – отметила певица.

Телеведущая Лилия Ребрик также обратила внимание на то, что многие женщины вынуждены жить в "две смены": работать на работе, а потом брать на себя большинство домашних обязанностей. Она выразила пожелание, чтобы в семьях и обществе было больше партнерства и уважения к выбору женщины.

"Мы сильные: это – правда. Но так хочется, чтобы нашу силу не воспринимали как нечто обязательное и безграничное. Чтобы рядом было партнерство. Чтобы домашние заботы были общими. Чтобы голос женщины звучал уверенно – в семье, на работе, в обществе. И чтобы короткая юбка, которую ты надела, была – "красиво", а не "сама спровоцировала", – заметила Ребрик.

Актриса Анастасия Цимбалару подчеркнула, что 8 марта – это не только о поздравлениях. По ее словам, этот день должен быть напоминанием о поддержке, равенстве и уважении к выбору каждого человека.

"Сегодня не только о поздравлениях. Сегодня о поддержке и уважении. Уважение к женщинам. Уважение друг к другу. Уважение, которое не имеет условий и даты в календаре. Уважение выбора, которое нужно всем. Потому что мир становится лучше не через большие слова, а через маленькие ежедневные выборы: быть добрее, внимательнее, человечнее", – написала актриса.

