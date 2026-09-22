Алина Гросу окончательно вернулась в Украину после жизни в США: почему певица считает, что здесь "безопаснее" для ее новорожденного сына

Певица Алина Гросу вернулась в Украину после нескольких лет жизни в США, где училась, работала и налаживала быт. Певица приехала на Родину еще до рождения сына и теперь хочет, чтобы малыш рос именно здесь.

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Главной причиной такого решения артистка называет большую семью, которая проживает в Украине, а также возможность привить ребенку язык и традиции. Об этом Гросу рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Певица подтвердила слухи о возвращении, подчеркнув, что для нее сейчас принципиально важно, чтобы сын рос рядом с близкими.

"Это абсолютно стопроцентная правда. Я вернулась сюда еще до родов. На данном этапе своей жизни считаю, что для меня очень важно, чтобы мой ребенок рос в большой любящей семье", – сказала артистка.

По словам Гросу, в Украине сына будет ждать гораздо больше родных, чем если бы семья осталась в США. Речь идет не только о родителях, но и о бабушках, дедушках, тетях, дядях и даже двух прабабушках.

"Вся моя семья сейчас в Украине, и я хочу, чтобы рядом с ним были не только родители, но и дедушка, бабушка, тети, дяди, прабабушки – у него их даже две. Мне кажется, для сына так будет психологически безопаснее. И, конечно, он быстрее и лучше выучит язык", – пояснила певица.

Гросу также призналась, что ей нравится ментальность, царящая в ее семье, и она хочет, чтобы сын унаследовал эту связь с близкими. В частности, она обратила внимание на уровень образования в Украине. Именно поэтому певица пока не планирует возвращать сына к американской жизни.

"Я хочу, чтобы мой ребенок перенял некоторые из наших традиций, чувствовал эту связь с семьей. Мне также нравится наше начальное образование. Я смотрю на то, как учится мой брат, сколько языков он изучает, какие возможности мы можем ему предоставить, и, конечно, хочу, чтобы мой малыш сейчас рос именно в Украине", – отметила артистка.

В США артистка переехала в конце 2022 года. Тогда она объясняла, что отправилась в Лос-Анджелес, чтобы повысить актерскую и вокальную квалификацию. После начала полномасштабной войны Гросу почти десять месяцев оставалась в Украине, а впоследствии решила продолжить обучение за рубежом.

В Лос-Анджелесе певица также работала, занималась благотворительностью и обустраивала свою повседневную жизнь. Она делилась с подписчиками в соцсетях расчетами стоимости жизни в американском городе и рассказывала о местных ценах на жилье, транспорт и продукты.

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