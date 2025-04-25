'Неудачные студентки': народный артист Украины Бенюк вступился за коллег, которых обвинили в домогательствах и харассменте

Народный артист Украины Богдан Бенюк высказался в защиту своих коллег – преподавателей актерского мастерства Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, которых в последнее время студенты обвиняют в сексуальных домогательствах и харассменте в столичных вузах. По мнению актера, эти дела слишком раздуты медиа и делать выводы рано, ведь официальные расследования еще продолжаются.

Видео дня

В частности, артист во время интервью Алине Доротюк якобы встал на защиту актеров и преподавателей, имена которых в последнее время звучат в публичном пространстве, – среди них Билоус и Высоцкий. Бенюк призвал не делать преждевременных выводов, подчеркнув, что часто за громкими заявлениями стоят "неудачные студенты".

"Мы не говорим о преподавании актерского мастерства, а говорим о тех вещах, которые не доказаны, но "раздуты" в медиа. Полиция, которая делала исследования и расследовала эти дела, не дала никакого заключения, что это было. Если идет расследование, то чего же мы сейчас говорим о них?" – высказался Бенюк.

Он отказывается комментировать скандалы коллег, поэтому заявил журналистке, что обсудит инциденты, когда дела каждого из актеров-преподавателей будут закрыты. Бенюк также сыронизировал, что подобные обвинения могут появиться когда угодно и против любого, даже с опорой на незначительные или гипотетические детали.

"Найдутся тетки, которые скажут: "А вы помните, как посмотрели на меня глазом? Издалека я увидела, что у вас есть претензия ко мне". Не надо на это обращать внимание. Высоцкий – хороший специалист. То, что они говорят, – это внутренняя кухня, которую должен разхлебать Высоцкий и те неудачные студентки, студенты, которых в университете очень много", – поделился мнением актер.

Несмотря на остроту темы, актер подчеркнул, что для него важнее будущее украинского театра и кино, а не участие в публичных спорах.

Контекст

За последний год в украинской художественной среде возникло сразу несколько громких скандалов, связанных с обвинениями в адрес известных актеров и преподавателей.

Андрей Билоус, художественный руководитель Молодого театра и преподаватель университета имени Карпенко-Карого, был временно отстранен от должности в феврале 2025 года из-за обвинений в сексуальных домогательствах. После месяца внутренней проверки 14 марта режиссер вернулся к работе. Он подчеркнул, что решение о временном отстранении принял самостоятельно, чтобы избежать спекуляций. Билоус настаивает: его обвиняют не из-за доказательств, а из-за общественного давления.

Юрий Высоцкий, заслуженный деятель искусств Украины, также оказался в центре скандала из-за заявлений студентов и выпускников Карпенко-Карого о домогательствах, политических манипуляциях и навязывании пророссийских нарративов. Актер все отрицает, намекая на спланированную кампанию против себя.

Лев Сомов, народный артист Украины, столкнулся с обвинениями в физическом и психологическом насилии. Его бывшие студентки утверждают, что преподаватель унижал, манипулировал и даже применял силу, а также злоупотреблял алкоголем и позволял себе курить в присутствии студентов. Сомов все называет клеветой и обещает официальный ответ.

Ранее OBOZ.UA писал, что Богдан Бенюк ответил, как раз и навсегда решить языковой вопрос. Артист подчеркнул, что эта проблема преследует украинцев веками и именно полномасштабная война с РФ может помочь тому, чтобы отречься от русского языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!