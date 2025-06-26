'Какая харизма, руки, взгляд!' 12-летняя дочь Лилии Ребрик в роскошном платье и с ярким макияжем произвела фурор

Дочь украинской телеведущей Лилии Ребрик – Диана – вызвала восхищение у пользователей сети новыми фото, сделанными во время чемпионата по бальным танцам в Киеве. 12-летняя девочка, которая предстала перед камерой во впечатляющем образе и с эффектным макияжем, покорила сердца пользователей своей харизмой и талантом.

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Кадрами с конкурса она поделилась на личной странице в Instagram. Фотографу удалось зафиксировать лучшие моменты с выступления Дианы и ее партнера, где можно разглядеть, насколько четко девочка выполняет все движения.

На паркет дочь Лилии Ребрик вышла в серебристом мини-платье с открытой спиной. В нескольких местах наряд Дианы был задекорирован красочными элементами, напоминающими цветы. Не менее впечатляющим был и макияж девочки. Она отдала предпочтение темным теням, а губы накрасила нюдовой помадой.

Длинные волосы Дианы были собраны в гладкий хвост, с волнами у лба, а свободный кончик заплетен в оригинальную косу из двух прядей. Из аксессуаров дочь ведущей выбрала массивные серьги и несколько браслетов.

Невероятный вид Дианы вызвал настоящий фурор в сети. Под постом девочки появилось множество комментариев, где юзеры забросали ее комплиментами:

"Невероятная! Немножко даже на настоящую испанку похожа! Вау, вау, вау! Аплодисменты! Успехов в таком красивом, зрелищном и сложном виде спорта, танцы это большой труд!"

"Какая ты очаровательная и талантливая девочка"

"Красота, талант и большой труд! Молодцы!"

"Ох, какая харизма! Руки, бедра, взгляд – непревзойденно!"

"Очень красивая девочка! Не отвести глаз! Умничка!"

Кстати, Диана интересуется не только танцами. Девочка решила пойти по стопам мамы и попробовать себя в индустрии кино. В своих соцсетях Лилия Ребрик делилась кадрами с кинопроб дочери.

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