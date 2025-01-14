Елена Тополя очаровала сеть видео с 4-летней дочкой, которая растет копией папы

Украинская певица Елена Тополя (в прошлом – Alyosha) умилила поклонников новым семейным видео. На нем знаменитость позировала перед камерой со своей 4-летней дочкой.

Видео дня

Видео опубликовано на странице певицы в Instagram. На нем певица сидит рядом с Машей и улыбается. В то же время девочка развлекается, демонстрируя разные эмоции.

"Маша передает всем привет", – подписала Елена Тополя.

Судя по кадрам, девочка за последнее время заметно подросла. Поклонники также подметили, что Маша с годами все больше становится похожей на папу – Тараса Тополя.

"Как на папу похожа. Маленькая красавица".

"Папина копия, но есть что-то и от мамы".

"Какие куколки с мамой, но папина дочка. Здоровья вам".

"Как на Тараса похожа".

Стоит отметить, что в 2013 году после свадьбы у Елены и Тараса родился первенец. Мальчика назвали Романом. Позже на свет появился второй ребенок, которого назвали Марком.

Маша родилась в 2020 году. Певица признавалась, что третья беременность была для нее самой тяжелой, хотя роды прошли легко.

Ранее OBOZ.UA писал о том, сколько сейчас весит Елена Тополя, которая осенью 2024 года сменила свое сценическое имя.

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