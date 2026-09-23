Как живет Антон Лирник, сбежавший из России и ставший врагом Кремля: выступает перед россиянами и сделал пересадку волос

Комик Антон Лирник, который много лет работал в России, после начала полномасштабной войны уехал из страны-агрессора и в итоге обосновался в Испании. Сейчас артист выступает со стендапом на русском языке перед международной аудиторией, а недавно показал результат пересадки волос, которую сделал в Турции.

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Свой 50-летний юбилей Лирник празднует 23 сентября. OBOZ.UA расскажет, как он теперь поживаєт. Юморист продолжает гастролировать по разным странам. В частности, 19 сентября комик выступил в Хайфе, Израиль, где рассказал, как после многолетней работы в дуэте в российском Comedy Club начал сольную карьеру и почему вообще оказался в Турции.

По словам Лирника, после начала полномасштабного вторжения он два года прожил в Турции. Именно там, как рассказал артист, случайно началась его карьера сольного стендапера.

Сейчас Лирник активно гастролирует, а на концерте в Хайфе он отметил, что в этом году уже дал более 100 выступлений. При этом артист продолжает выступать на русском языке, собирая зрителей, которые его понимают. Среди его зрителей могут быть представители разных стран, в частности украинцы и россияне.

Во время концерта Лирник даже попросил украинцев в зале поднять руки. После этого он пошутил о том, как пытается определить, откуда приехали его зрители. По словам комика, украинцы обычно называют конкретный город, тогда как россияне часто отвечают: "Мы давно здесь".

В то же время нынешняя жизнь Лирника сильно отличается от той, которую он вел до 2022 года. До полномасштабного вторжения комик годами работал в РФ, а затем исчез из публичного пространства. В октябре 2025 года он впервые за десять лет дал интервью – журналистке Алине Доротюк.

Тогда Лирник рассказал, что 24 февраля 2022 года находился в Москве по работе. Он уверял, что не жил в России постоянно, а приезжал туда на съемки и спектакли, после чего возвращался в Киев. По его словам, незадолго до полномасштабной войны он даже приобрел вместе с семьей таунхаус недалеко от украинской столицы.

После начала вторжения Лирник записал обращение к диктатору Владимиру Путину с призывом помочь с эвакуацией мирных жителей из Волновахи. Комик утверждал, что перед этим с ним встречался представитель ФСБ и предупредил не делать публичных заявлений.

"Я написал антивоенный пост. После этого ко мне пришел представитель ФСБ и сказал: "Антон, мы следим за вами. Пожалуйста, никаких высказываний, никакой позиции, ничего не нужно. Ведь вы же понимаете, где вы находитесь", – вспоминал он.

Лирник также объяснял, что старался говорить о войне так, чтобы не нарушать российское законодательство. По его словам, он не использовал слово "война", но называл ее "адом" и "катастрофой" и говорил о возможной гибели мирных жителей.

После выезда из РФ комик сначала переехал в Турцию, а затем – в Испанию. Там он живет вместе с женой и зарабатывает выступлениями. Жена Лирника Марина ранее объясняла, что возвращение в Украину для семьи связано с вопросом заработка, ведь из Испании муж может гастролировать по разным странам.

По словам самого Лирника, в Украине остались его родители и братья. Один из них служит в ВСУ, а комик заявлял, что помогает ему и украинским военным. В то же время Лирник говорил, что подумывал о службе в Силах обороны, однако решил, что может принести больше пользы, продолжая работать с аудиторией – правда, русскоязычной – с помощью юмора.

Несмотря на то, что Лирник покинул Россию, в феврале 2025 года российское Минюст внесло его в реестр "иностранных агентов". Комик отреагировал на это саркастически, опубликовав фотографию своего паспорта.

"Уважаемые идиоты-чиновники из Российской Федерации. Вот мой единственный паспорт. Откуда вы взяли, что можно объявить иностранного гражданина иностранным агентом – для меня это загадка. Ведь по паспорту я для вас и так с самого начала являюсь иностранным агентом", – написал он.

А недавно артист рассказал своим подписчикам еще и о "эстетической" операции. Оказалось, что примерно полгода назад Лирник сделал пересадку волос в клинике в Стамбуле. Через шесть месяцев он показал результат.

"Вот, пожалуйста, прошло полгода, вот результат. Все нормально, все отросло, все супер, объем замечательный, линия ровная, я доволен", – заявил комик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Антон Лирник появился в "ватном" шоу после попыток спасти репутацию.

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