Как выглядят все 'двойники' Кейт Миддлтон, среди которых официантка, художница из Австралии и жена ведущего. Фото

Британская принцесса Кейт Миддлтон, как и многие люди в мире, имеет невероятно похожих "двойников". Среди них оказалась официантка, жена телеведущего и художница из Австралии. Эти женщины часто привлекают внимание окружающих благодаря своей внешности, а их фото в соцсетях получают комментарии на тему удивительного сходства с герцогиней.

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Одним из этих трех человек оказалась жена юмориста Кита Лемона – Джил Картер. Как пишет медиа Express, девушка стала "двойником" принцессы после того, как ее муж опубликовал поздравление любимой с Днем святого Валентина в соцсети еще в 2019 году.

Жена телеведущего – Джил Картер

После того как Кит Лемон опубликовал поздравление и совместную фотографию с избранницей, в комментариях собрались королевские фанаты, указавшие на сходство Джил с Кейт Миддлтон. "Принц Уильям мог бы ревновать", "Я думал, что это Кейт Миддлтон" – так звучали комментарии.

Художница Бриттани Диксон

Одним из самых известных двойников принцессы стала австралийская художница Бриттани Диксон. Девушку даже призвали подать заявку на роль Кейт Миддлтон в сериале "Корона" о британской монархии. Бриттани Диксон и Кейт Миддлтон объединяет не только похожая внешность, но и любовь к искусству. Первая занимается рисованием и делится своим творчеством в соцсетях, а вторая – изучала историю искусств в университете.

Официантка Гайди Аган

Гайди Аган – наиболее реалистичный двойник Кейт Миддлтон, занимающая этот пост с 2011 года. Женщина фактически живет двойную жизнь: свою и принцессы.

Аган работала официанткой в одном из английских пабов, однако после женитьбы принца Уильяма на Кейт Миддлтон ее жизнь кардинально изменилась. Началось все с того, что в заведении и на улице постоянно подходили люди с просьбой дать автограф или сфотографироваться. В какой-то момент такая неразбериха начала возникать настолько часто, что женщина задумалась над монетизацией своей внешности. Вернее, она услышала предложение о работе с "фейковой" королевской семьей.

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