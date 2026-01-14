"Укрэнерго" объявило о новых отключениях электроэнергии: чего ждать 15 января
В четверг, 15 января, во всех регионах Украины будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона.
Для промышленных потребителей – графики ограничения мощности. Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 14 января.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Проверить свою группу и соответствующий график отключений можно ниже.
Когда в Киеве улучшится ситуация с отключениями
В Киеве могут возобновить стабилизационные отключения электроэнергии вместо экстренных уже с 15 января. Но это возможно при условии, если Россия не будет наносить новые удары по украинской энергетике, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Если не будет массированных атак – хочу это еще раз подчеркнуть, – то у нас с четверга, с вечера, будет улучшение графиков. Я боюсь такие вещи говорить в целом и говорить детали, какая подстанция будет восстановлена, но я говорю, что это будет четверг", – отметила она.
Премьер отметила, что пока не может раскрыть ситуацию с восстановлением энергосистемы Киева, чтобы предотвратить новые удары России. Впрочем, сейчас в некоторых районах света больше нет, чем есть.
Как сообщал OBOZ.UA, из-за разной степени повреждения сетей и невозможности в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию ограничения применяются в разном объеме. Неравномерное распределение света может быть даже в одном доме.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!