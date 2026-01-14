"Укрэнерго" объявило о новых отключениях электроэнергии: чего ждать 15 января

В четверг, 15 января, во всех регионах Украины будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона.

Для промышленных потребителей – графики ограничения мощности. Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 14 января.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Проверить свою группу и соответствующий график отключений можно ниже.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Когда в Киеве улучшится ситуация с отключениями

В Киеве могут возобновить стабилизационные отключения электроэнергии вместо экстренных уже с 15 января. Но это возможно при условии, если Россия не будет наносить новые удары по украинской энергетике, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Если не будет массированных атак – хочу это еще раз подчеркнуть, – то у нас с четверга, с вечера, будет улучшение графиков. Я боюсь такие вещи говорить в целом и говорить детали, какая подстанция будет восстановлена, но я говорю, что это будет четверг", – отметила она.

Премьер отметила, что пока не может раскрыть ситуацию с восстановлением энергосистемы Киева, чтобы предотвратить новые удары России. Впрочем, сейчас в некоторых районах света больше нет, чем есть.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за разной степени повреждения сетей и невозможности в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию ограничения применяются в разном объеме. Неравномерное распределение света может быть даже в одном доме.

