Как выглядели родители Мэрилин Монро и какова была судьба её сестры. Фото

История семьи Мэрилин Монро долгое время оставалась малоизвестной широкой публике, в частности факт существования её старшей сестры Бернис Бейкер Миракл. Несмотря на разлуку в детстве, сестры сумели восстановить контакт и поддерживали отношения на протяжении многих лет.

Видео дня

Жизнь Бернис разительно отличалась от судьбы голливудской звезды и стала примером спокойной семейной истории на фоне драматической биографии Монро. Информацию о семье Мэрилин Монро собрал OBOZ.UA.

Бернис Бейкер Миракл была старшей сводной сестрой Мэрилин Монро (Нормы Джин). В детстве сестры были разлучены из-за семейных обстоятельств: после распада отношений матери их воспитывали отдельно, и они долгое время не знали друг о друге.

Родители Мэрилин Монро и ее сестры имели сложную и нестабильную жизнь, что непосредственно повлияло на судьбу детей. Мать, Глэдис Бейкер, не смогла обеспечить семье стабильную жизнь из-за психологических трудностей и периодов госпитализаций, а также частых изменений семейных обстоятельств.

Отец фактически отсутствовал в жизни Мэрилин, что привело к разлуке детей и воспитанию сестер в разных условиях и без постоянной семейной среды.

Только когда Бернис исполнилось около 19 лет, она получила письмо от матери, из которого узнала о существовании младшей сестры. После этого между девушками началась переписка, которая постепенно переросла в теплые родственные отношения.

В 1944 году состоялась их первая личная встреча. Несмотря на опасения обеих сестер, знакомство прошло эмоционально и стало началом длительных отношений. Впоследствии они поддерживали регулярную связь и периодически виделись.

В отличие от Мэрилин, которая стала мировой кинозвездой и прожила сложную публичную жизнь, Бернис предпочла уединение. Она работала в различных сферах, в частности инспектором по производству и бухгалтером, избегая внимания прессы.

В 1994 году Бернис вместе с дочерью издала книгу воспоминаний о сестре, в которой постаралась показать Мэрилин не только как икону Голливуда, но и как человека с личными переживаниями и семейными узами. Сама Бернис прожила долгую жизнь и скончалась в 2014 году в возрасте 94 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 1 июня исполняется 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро – й женщины, ставшей символом Голливуда, сексуальности и американской мечты. Но даже спустя более шести десятилетий после ее смерти одна из величайших загадок XX века остается неразгаданной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!