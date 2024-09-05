Как выглядели принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи в свой первый день в школе. Трогательные кадры

Каждый год, в сентябре, ученики со всего мира возвращаются за школьные парты. Не исключение и молодые члены королевской семьи Великобритании. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма: 11-летний Джордж, 9-летняя Шарлотта и 6-летний Луи совсем скоро возобновят свою учебу в школе Ламбрук.

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Редакторы издания Hello собрали трогательные кадры юных королевичей в первый школьный день. Родители искренне поддерживали детей в волнующий момент.

Принц Луи

Младший сын принца и принцессы Уэльских начал свою учебу в 2022 году. Тогда молодой монарх явился в приемный класс, держа маму за руку.

Принцесса Шарлотта

В сентябре 2019 года принцесса Шарлотта впервые стала школьницей. Молодое королевское лицо приветливо встретила директор учебного заведения Хелен Хаслем, чтобы четырехлетняя девочка чувствовала себя комфортно.

Принц Джордж

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма начал получать образование в 2017 году. Тогда мама Джорджа не могла поддержать потомка в волнующий жизненный момент, ведь плохо чувствовала себя из-за беременности. Однако папа крепко держал за руку молодого монарха, чтобы тот был увереннее.

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