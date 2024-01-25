Как выглядел Андрей Бедняков с длинными волосами и почему его сравнивали с ребятами из Backstreet Boys

Украинский телеведущий Андрей Бедняков получил славу с началом съемок в "Большой разнице по-украински" и "Орле и решке". Мало кто помнит, как он выглядел, когда играл в КВН. Или возможно просто не узнавал его, ведь у телеведущего были длинные волосы, которые в начале 2000-х годов были модными не только в Украине, но и в Америке.

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В интервью Рамине Эсхакзай жена Андрея Беднякова Анастасия Короткая в рассказе об их знакомстве заметила, что поначалу ее будущий парень выглядел странным и слишком экстравагантным, но впоследствии она влюбилась в его длинную прическу (чтобы увидеть фото, доскрольте до конца).

"Он реально в 13 лет, когда получил фотографию, как один из Backstreet Boys, тех красавчиков, которые нам нравились. Боже, такие красивые! Эти скулы! Капец. Я повелась на ту красоту, а он еще и немного был нарван", – эмоционально рассказала Анастасия Короткая.

Справка. Американская группа Backstreet Boys завоевала любовь публики во второй половине 90-х годов прошлого столетия. Ребята даже попали в Книгу рекордов Гиннеса, как самая успешная подростковая группа.

Жена Андрея Беднякова, похоже, полюбила будущего мужа не так из-за харизмы или ума, как из-за волос.

"Симпатичный был такой. С волосами, лохматый такой. Мне так нравилась такая прическа!" – сказала она.

В частности, Андрей рассказал, что почти всегда, когда он опубликовывает свои юношеские фотографии в соцсети, поклонников шокирует его внешность. Подписчики просят не выкладывать такие фотографии, в ответ на что они снова появляются, хотя довольно редко.

"Мне писали: "Если твоя жена была с тобой, когда у тебя была такая прическа, значит она реально тебя любила". Люди сейчас смотрят, когда я эти фотки выставляю и пишут: "О, больше не выставляй такое", – объяснил реакцию поклонников Андрей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анастасия Короткая впервые рассказала о смерти 29-летней сестры Влады. Женщина покончила с собой.

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