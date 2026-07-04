Как с годами менялись Дэвид и Виктория Бекхэмы, которые отмечают 27-ю годовщину брака: почему они оказывались на грани разрыва

Ровно 27 лет назад, 4 июля 1999 года, певица Виктория Бекхэм и легенда английского футбола Дэвид Бекхэм связали себя узами брака. За время супружеской жизни знаменитости претерпели множество личных перемен и сумели сохранить "искру" в отношениях, несмотря на сложные испытания.

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Отношения звезд развивались буквально на глазах у миллионов поклонников, ведь их публичный образ жизни не позволял ничего держать в тайне, что порой обходилось им болезненными последствиями, особенно в кризисный период, когда спортсмена заподозрили в неверности жене. Как с годами изменилась пара и какие препятствия преодолела на пути к "идеальному браку", узнайте в материале OBOZ.UA.

Дэвид и Виктория Бекхэмы узаконили свои отношения во время роскошной свадебной церемонии в замке Латтреллстоун в Ирландии. На официальную часть мероприятия знаменитости пригласили лишь 29 самых близких людей, а вот на праздничном банкете уже присутствовали 230 гостей. Для этого важного дня влюбленные, помимо традиционных свадебных нарядов, выбрали еще и гораздо более интересные ярко-фиолетовые образы.

Что интересно, когда звезды поженились, у них уже был общий сын Бруклин, который появился на свет в марте 1991 года. Позже они стали родителями еще троих детей: Ромео (2002 г.), Круса (2005 г.) и Харпер (2011 г.).

Долгое время после свадьбы казалось, что Дэвид и Виктория Бекхэм – образец идеальной семьи, однако эта "сказка" разрушилась в 2003 году. В сети появилась информация, будто бы футбольная звезда закрутил роман со своей тогдашней помощницей Ребеккой Лоос после переезда в Мадрид для игры в местном клубе "Реал Мадрид". О предполагаемой измене спортсмена "гудели" все популярные медиа, что только усложняло этот период для Виктории Бекхэм.

"Это был самый тяжелый период для нас. Раньше нам часто казалось, что весь мир был против нас, но мы всегда были друг у друга... Но в Испании эта связь казалась разорванной. И это было грустно. Я даже не могу объяснить вам, как это было тяжело и как это повлияло на меня", – рассказывала бывшая участница Spice Girls.

Тогда брак селебрити оказался на волоске, но в конце концов они смогли отпустить ситуацию. Более того, в 2017 году Дэвид и Виктория Бекхэмы обновили свои клятвы на частной церемонии.

"Мы остаемся вместе, потому что любим друг друга, потому что у нас четверо замечательных детей. Бывают ли у нас тяжелые времена? Конечно. Это часть отношений. Это часть брака. Это часть жизни с детьми. Это часть ответственности", – говорил спортсмен.

Уже в 2023 году на экраны вышел документальный фильм о супругах, в котором Дэвид Бекхэм публично заявил, что никогда не изменял жене. Эти слова не остались без внимания Ребекки Лоос, и она выразила откровенное возмущение тем, что ее пытаются "выставить лгуньей". Она решила раскрыть новую "сенсационную правду" о спортсмене и сообщила: он заводил романы на стороне не только с ней.

Однако скандальные заявления больше не повлияли на Дэвида и Викторию Бекхэмов. Они сохраняют невероятно крепкие отношения и вместе переживают новую семейную драму – ссору со старшим сыном Бруклином, который публично отрекся от звездных родителей и не хочет восстанавливать отношения.

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