Швеи мыли руки каждые 30 минут: секреты свадебного наряда Кейт Миддлтон и каким было второе платье принцессы, о котором почти не говорят

Пятнадцать лет назад, 29 апреля 2011-го, принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграли роскошную свадьбу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. За грандиозной церемонией в прямом эфире наблюдали более 2 миллиардов людей во всем мире, а особое внимание было сосредоточено именно на невесте. Кроме того, что интерес общественности вызвало то, что "простолюдинка" без аристократических корней Кейт Миддлтон выходит замуж за члена королевской семьи, сильное восхищение вызвал ее праздничный образ.

Для торжественной церемонии заключения брака с принцем Уильямом принцесса Уэльская выбрала впечатляющее кружевное платье с V-образным вырезом и длинным шлейфом, пошив которого доверила тогдашнему креативному директору бренда Alexander McQueen Саре Бертон. Швеи прилагали немало усилий, чтобы создать для нее идеальный наряд, а сложностей работе добавляло то, что они должны были сохранять дизайн в абсолютной тайне. Секреты свадебного образа Кейт Миддлтон раскрыли в издании People.

Принцесса Уэльская выбрала Сару Бертон дизайнером своего платья еще в начале 2011-го, однако эту новость до последнего не сообщали общественности. Ее Высочество скрывала любую информацию о внешнем виде своего платья от жениха и даже родителей до самого дня свадьбы. Чтобы сохранить эту приватность, мастерам пришлось следовать определенным правилам.

"Мы закрывали окна в комнате шторами, уборщикам запрещали туда заходить, а код на двери был изменен. О платье писали все медиа, но никто не знал, кто его создает", – рассказывала швея, которая работала над праздничным аутфитом принцессы Уэльской.

Поскольку главной тканью, из которой шилось свадебное платье Кейт Миддлтон, было французское и английское кружево, мастерицы в возрасте от 19 до 70 лет должны были следовать четким правилам, чтобы не испортить его внешний вид. Швеи мыли руки каждые 30 минут, а иглы меняли через каждые 3 часа, чтобы материал оставался идеальным.

Что интересно, вышивка на платье Кейт Миддлтон имела особое значение. Ее образ был задекорирован элементами в виде роз, чертополоха, нарциссов и клевера, символизирующих Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию – четыре страны, входящие в состав Соединенного Королевства.

Юбка в свадебном образе принцессы Уэльской была создана так, чтобы она напоминала раскрывающийся цветок. Соответствующего эффекта удалось достичь благодаря складкам из атласной ткани. Другим важным элементом платья стал шлейф, длина которого составляла 9 футов (около 2,75 метра).

Второе свадебное платье принцессы, о котором почти не говорят

Кружевной свадебный образ Кейт Миддлтон стал действительно культовым и до сих пор остается примером для подражания среди невест, однако мало кто знает, что в тот важный день Ее Высочество одевала еще одно платье. Королевская семья провела закрытую церемонию празднования заключения брака принца и принцессы Уэльских в Кларенс-хаус, куда не пригласили журналистов, поэтому в сети очень мало фото невесты во втором наряде.

Для частного мероприятия Кейт Миддлтон выбрала более спокойный наряд с изящным силуэтом, над дизайном которого также работала Сара Бертон. Она одела светлое платье без бретелек и с пышной юбкой, особой романтичности которому добавило декольте в форме сердца. Изящную фигуру принцессы Уэльской подчеркнул пояс из мерцающих камней на талии.

Открытые плечи Ее Высочество прикрыла укороченным ангоровым кардиганом. Слегка пушистая ткань изделия контрастировала с изяществом платья, что придавало ее образу особый шик.

