'Танцы со звездами 2025': кто получил высший балл, а кого из звезд жюри раскритиковали за неудачный танец

В воскресенье, 28 декабря, состоялся благотворительный предновогодний спецвыпуск шоу "Танцы со звездами", который вернулся в эфир впервые за четыре года. В проекте приняли участие 12 звездных пар, а все собранные средства со зрительского голосования направят на поддержку Superhumans Center для эвакуации раненых военных.

Судьями вечера стали Наталья Могилевская, Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар и Дмитрий Дикусар. Ниже восьми баллов не получил ни один участник. В то же время двум парам удалось получить максимальные 40 баллов. Все оценки жюри объявляли в эфире после каждого выступления участников.

Кто стал лидером вечера

Победителями выпуска по результатам баллов от жюри стали ветеран войны Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин, которые исполнили румбу и получили по 10 баллов от всех судей.

Также максимальный результат показали певица KOLA и танцовщик Сергей Ефремов, которые покорили жюри танго и уверенно набрали 40 баллов.

К лидерам также приблизились:

Павел Текучев и Анна Карелина – 39 баллов

– 39 баллов Никита Добрынин и Анна Манжула – 39 баллов

– 39 баллов Наталка Денисенко и Антон Нестерко – 39 баллов

Кого жюри раскритиковало

Больше всего замечаний прозвучало в адрес Даши Квитковой, которая вместе с Женей Котом исполнила фокстрот под песню Дмитрия Монатика "Сильно". Хотя номер был эмоциональным и визуально эффектным, судьи обратили внимание на технические недоработки.

Екатерина Кухар заявила, что ей не хватило страсти и уверенности в движениях, а атитюды были выполнены не до конца чисто. По ее словам, номер больше напоминал визуальную историю, чем полноценный конкурсный танец. Дмитрий Дикусар поддержал это мнение, добавив, что ожидал увидеть больше элементов именно фокстрота.

В итоге Даша Квиткова получила 37 баллов: по 9 – от Кухар, Дикусара и Могилевской и 10 – от Монатика.

Другие результаты вечера

Женя Галич и Яна Цибульская – 38 баллов

– 38 баллов Григорий Решетник и Юлия Сахневич – 38 баллов

– 38 баллов Натали Солоник и Александр Прохоров – 38 баллов

– 38 баллов Василий Байдак и Nadine – 36 баллов

– 36 баллов Неля Шовкопляс и Макс Леонов – 35 баллов

– 35 баллов Наталья Островская и Виталий Загоруйко – 35 баллов

Когда определят победителя

Зрительское голосование продлится до 00:00 30 декабря, и именно оно определит дальнейшую судьбу участников. Все средства от голосования обещают направить на помощь раненым военным в рамках инициативы Superhumans Center.

