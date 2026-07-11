Как мама Наташи Королевой, которая поддерживала Украину, встала на сторону зятя-путиниста Тарзана и плюнула на родину

Мать певицы-предательницы Наташи Королевой Людмила Поривай, которая после начала полномасштабной войны публично поддерживала Украину, размахивала сине-желтым флагом, называла своего зятя-путиниста Сергея Глушко (Тарзана) "г*вном" и демонстративно отписалась от него в соцсетях, похоже, окончательно забыла о своей позиции. В российских пабликах стало вирусным новое семейное видео, на котором уроженка Киева уже тепло обнимается со стриптизером, пока они вместе примеряют шляпы во время отдыха.

Видео дня

Российские Telegram-каналы распространили ролик с саркастическими подписями вроде: "А вот как теща прилипает к зятю. А в 2022 году мама Люда по-настоящему поссорилась с Тарзаном". И действительно, еще четыре года назад трудно было представить такую картину.

В начале большой войны Людмила Поривай, которая уже более 30 лет живет в США, опубликовала эмоциональный пост в поддержку Украины. Она призналась, что переживает за родных, друзей и страну, в которой родилась, а также выразила надежду, что "этот кошмар скоро закончится".

"Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот кошмар скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце с вами", – заявила она тогда.

Одновременно Поривай демонстративно открестилась от Тарзана после его заявлений в поддержку российского вторжения. Сам стриптизер, который неоднократно называл преступления оккупантов в Буче "фейками", восхвалял российских военных и повторял кремлевские нарративы, поступил точно так же в ответ.

Тогда Людмила Поривай также стала героиней благотворительного концерта Ирины Билык в Майами. Певица пригласила ее на сцену, назвала Тарзана "г*вном" из-за его поддержки войны, а Поривай лишь рассмеялась и воскликнула: "Слава Украине!"

Тогда российские пропагандисты требовали депортировать Наташу Королеву из РФ из-за позиции ее матери.

Впоследствии ситуация начала кардинально меняться. Сначала Наташа Королева заявила, что конфликт между мамой и мужем остался в прошлом, а сама Людмила Поривай гостила у них в Москве и жила с Тарзаном под одной крышей. Позже стало известно, что путинист присылает теще роскошные букеты роз, которые она с восторгом принимает, благодарит его на камеру, а в своей квартире держит на видном месте его портрет, написанный ею самой.

В том же году уроженка Украины снова приезжала в Москву, где познакомилась с женой своего внука Архипа. Российские медиа писали, что она с удовольствием прогуливалась по российской столице и проводила время с семьей дочери.

Теперь же новое видео фактически поставило точку в истории бывшего семейного конфликта. Судя по всему, от громких заявлений о поддержке Украины и демонстративного отречения от зятя не осталось и следа.

Напомним, что сам Сергей Глушко (Тарзан) с самого начала полномасштабной войны открыто поддерживает российскую агрессию. Он называл украинцев "нацистами", отрицал военные преступления российской армии, распространял кремлевскую пропаганду и неоднократно выступал в поддержку режима диктатора Владимира Путина.

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