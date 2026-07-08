"Желаю Украине не стать Россией". Какое послание оставил в Киеве солист "Иванушек International" Игорь Сорин незадолго до загадочной смерти

Еще в 1998 году Украина услышала от солиста российской группы "Иванушки International" Игоря Сорина слова, которые сегодня звучат удивительно актуально. Во время концерта в Киеве артист пожелал украинцам оставаться отдельным суверенным государством и подчеркнул, что у страны есть своя культура и менталитет, отличный от российского.

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Это интервью стало одним из последних публичных высказываний певца – вскоре после него он загадочно погиб при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают вопросы. На архивную запись программы "Решето" наткнулся OBOZ.UA на YouTube.

Во время интервью журналист спросил музыкантов, что они хотели бы пожелать жителям Украины. Ответ Игоря Сорина сегодня звучит особенно символично.

"Не быть Россией, прежде всего, а быть отдельным суверенным государством, самобытным. Несмотря на то, что корни, возможно, у нас общие, Украина всегда отличалась. Поляки тоже славяне, но они выражают собственную идею, культуру целого народа. Потому что сейчас культура находится в упадке как в России, так и... Из-за того, что все смешалось – люди, кони", – сказал артист.

Также в ходе беседы участники группы отмечали, что менталитет украинцев отличается от российского, а Украина обладает собственной культурной идентичностью.

Это интервью было записано в Киеве в 1998 году. Уже 1 сентября того же года Игорь Сорин выпал из окна шестого этажа в Москве. Через три дня, 4 сентября, певец скончался в больнице. На тот момент официальной версией трагедии называлось самоубийство.

Впрочем, впоследствии его коллега по группе Андрей Григорьев-Аполлонов озвучил другую, неофициальную версию смерти артиста. По его словам, об этом ему рассказала мать Сорина.

"Версия, о которой мне рассказала мама Игоря и от которой у меня волосы встали дыбом, – непреднамеренное убийство. В ходе какой-то потасовки в квартире ему скрутили шею, вынесли на улицу, а потом вызвали милицию и скорую",– утверждал певец.

Он также заявил, что навещал Сорина в больнице, когда тот еще был в сознании, и обратил внимание на отсутствие характерных травм после падения с большой высоты.

"У него не было синяков. С седьмого этажа ты упадешь без синяков? Ему просто вывернул шею какой-то каратист", – сказал Григорьев-Аполлонов.

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